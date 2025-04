Kunno denuncia agresión homofóbica a las afueras de un antro en Nuevo León

El influencer y creador de contenido Kunno denunció haber sido víctima de una agresión homofóbica la noche del jueves 17 de abril, a las afueras de un antro en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

A través de sus redes sociales, el regiomontano compartió su testimonio visiblemente afectado, relatando cómo fue atacado física y verbalmente por tres hombres mientras intentaba regresar a su casa.

Según narró en sus historias de Instagram, Kunno había salido con amigos a un antro local. Sin embargo, más tarde decidió retirarse solo, ya que se sentía cansado y alcoholizado. Fue entonces, al salir del establecimiento, que comenzó el incidente.

Mientras esperaba un transporte para volver a su casa, el influencer notó a lo lejos la presencia de tres hombres, quienes comenzaron a insultarlo con frases cargadas de homofobia. Al inicio, creyó que se trataba de una broma, debido a su costumbre de utilizar el humor como escudo, pero la situación escaló rápidamente.

“Me empezaron a gritar muchas cosas homofóbicas, como ‘pu**’ y ‘jo**‘, y al principio solo me reí porque pensé que era una broma pesada. Pero después se pusieron agresivos”, contó Kunno entre lágrimas. Los agresores no sólo lo persiguieron, sino que uno de ellos logró alcanzarlo y le propinó un golpe en el rostro, provocándole una herida leve.

“Pensé que mi ciudad era un lugar seguro”

El tiktoker relató que pudo escapar antes de que la situación pasara a mayores. “Literal salí corriendo, no sé de dónde saqué las fuerzas, me solté de ellos y corrí. Llegué a mi casa y sólo me acosté en el piso del baño a llorar”, expresó.

Kunno condenó el ataque como un acto de odio, y señaló la importancia de hablar sobre este tipo de agresiones, que aún persisten en pleno 2025. “Esto fue un acto de homofobia. No lo puedo creer. Pensé que mi ciudad era un lugar seguro”, lamentó.

Finalmente, el influencer hizo un llamado a la reflexión y al respeto hacia la comunidad LGBTQ+, recordando que nadie debería sentirse inseguro por ser quien es.