Enrique Bunbury, el icónico cantante español, regresará a México con su gira ‘Huracán Ambulante Tour’ para este 2025, reafirmando así el profundo vínculo que mantiene con el público mexicano. Esta nueva serie de conciertos abarcará diversas ciudades del país, incluyendo Querétaro, Monterrey y Ciudad de México, demostrando una vez más la importancia que nuestro país tiene en la trayectoria artística del exvocalista de Héroes del Silencio.

Al respecto de los detalles sobre la emoción por el comienzo de sus proyectos, Enrique Bunbury asistió a una conferencia de prensa este 21 de abril en El Cantoral, con el objetivo de compartir todos los detalles sobre lo que el público puede esperar este 2025.

Enrique Bunbury reafirma su conexión con México con su gira ‘Huracán Ambulante Tour’ (Foto: Xhanat Hernández)

Este 2025 promete convertirse en uno de los mejores años en la carrera del galardonado artista, no solo por su gira en distintos países, sino también por la llegada de su nuevo álbum ‘Cuentas pendientes’, que estará disponible a partir de este 25 de abril; por lo cual Bunbury destacó su necesidad por mantenerse creando y expresándose a través de la música.

“Han sido dos años, en realidad este disco yo ya lo empezaba a escribir en forma paralela, algunas canciones tienen dos o tres años, pero dos años tampoco es tanto, yo creo que he grabado muchos discos, hay veces que te dicen, no sé si es conveniente que saques tantos discos, pero es a lo que me decido”.

La elección de México como punto de partida y destino clave en sus giras no es casualidad. A lo largo de su carrera, Bunbury ha manifestado en numerosas ocasiones su cariño y admiración por la cultura mexicana, así como por la calidez y entrega de su público. Esta conexión se ha fortalecido con el tiempo, convirtiendo a México en una suerte de segunda casa para el artista, donde sus conciertos siempre son recibidos con una pasión desbordante.

“Siempre es un inmenso placer tocar en la Ciudad de México. He podido además disfrutar de tantos escenarios distintos, desde que empezábamos tocando en el antro, en la Diabla, en todos los clubs donde hacían rock en los 90, y luego con los distintos escenarios en los que fuimos creciendo, poder ahora mismo actuar en el GNP, para mí es un honor, un orgullo también y me siento muy agradecido porque, claro, no es solo porque yo hago canciones, sino porque hay un público que conecta con esas canciones. Entonces, no es solo mi mi labor, es una labor conjunta de un público que me ha dado el placer y el orgullo de poder contar con ellos”.

Sin importar los cambios que pueda atravesar la industria musical, Enrique Bunbury se mantiene fiel a su esencia, sin dejar a un lado la evolución que pueda experimentar para crecer como artista y ofrecer una mejor propuesta musical en cada producción nueva.

“Estoy en una etapa de discos orgánicos en los que me interesa mucho escuchar el sentimiento y la excelencia de los músicos que tocan conmigo y los ingenieros que trabajan conmigo. Busco crecer como músico, aprender de armonía y aprender nuevas rítmicas complejas y en este disco he contado con músicos excelentes. Y creo que esta etapa, no sé si es una etapa latina e hispana, pero sí que es una etapa orgánica”.

Fechas de Enrique Bunbury en México