Looney Tunes regresa al cine con Porky y el Pato Lucas como en los viejos tiempos

Para quienes aún están de vacaciones, Looney Tunes: El día que la Tierra explotó es una alternativa ideal de entretenimiento para disfrutar entre amigos o en familia.

Los icónicos personajes de las caricaturas, Porky, el Pato Lucas y Petunia, regresan a la pantalla con una nueva aventura: descubren un plan alienígena secreto de control mental. Juntos intentarán salvar la Tierra... mientras intentan no volverse locos el uno con el otro. Extraterrestres, caos, comedia clásica y un montón de momentos para reír a carcajadas (y temer por el planeta en el proceso) forman parte de esta película que ya se proyecta en las salas de todo México.

Porky y el Pato Lucas regresan a salvar el mundo (Foto: Cortesía)

En su versión en español, cuenta con las voces de un elenco mexicano encabezado por Ernesto Lezama (Gonzo en Los Muppets de 1990) como Porky, y Sebastián Llapur (Darth Vader en Star Wars desde 2015) como el Pato Lucas, acompañados por Óscar Flores (voz original del Rey Helado en Hora de aventura) como el Invasor, y Nycolle González (Envidia en Intensamente 2) como Petunia.

“Son de los pocos personajes que se pueden dar el lujo de mantenerse tal cual son, porque son precursores. Son prácticamente los inventores de lo que se ve a partir de ellos en la mayoría de las caricaturas. Me parece un súper acierto hacer esta película, donde vemos a los personajes en su esencia; incluso si se fijan, los trazos remiten a los originales de los años 50 y 60. Esta no es una película que busque usar recursos nuevos solo por moda, como que parezca un TikTok, que tenga 3D, que el personaje sea medio emo o punk... no. Se trata de volver a las raíces”, explicó Ernesto Lezama.

Esta comedia para toda la familia, con animación clásica y producida por Warner Bros. Animation, es la primera película de los Looney Tunes completamente animada que se estrena en cines. Está protagonizada por dos de los personajes más entrañables de la franquicia.

La película de 91 minutos, ya se proyecta en salas de cine.

Las claves

Dirección. Peter Browngardt, también creador de la más reciente serie animada, debuta en la dirección cinematográfica con esta cinta. El también guionista y artista gráfico estadounidense entrega la tercera aventura espacial de estos dos personajes, cuyos primeros viajes al espacio ocurrieron en los cortometrajes Duck Dodgers in the 24½th Century (1953) y Escuadrón Cohete (1956).

Antecesores. La historia interespacial nace como un spin-off de la serie Looney Tunes Cartoons (2020-2024), que a lo largo de sus 6 temporadas y 86 capítulos logró reavivar la presencia de los personajes clásicos de Looney Tunes (1940-1969), en un irreverente y sarcástico remake donde los colocaron en situaciones contemporáneas.

Porky (voz de Ernesto Lezama)

“Llevo como 23 o 24 años, desde 1997, con Porky. Fue un avance enorme para mí en el doblaje. Ya estaba enamorado de esta profesión, pero cuando llegó Porky, me súper enloquecí. Significó mucho. Desde niño lo adoraba, no había otro personaje como él para mí. Hacerlo año tras año, serie tras serie, te hace sentir que es tuyo, aunque no lo sea. Porky no es mío, pero es como si lo fuera”.

Porky y el Pato Lucas regresan a salvar el mundo (Foto: Cortesía)

Porky y el Pato Lucas regresan a salvar el mundo (Foto: Cortesía)

Pato Lucas (Sebastián Llapur)

“Creo que fue en 2003 o 2004 cuando entré con un casting exhaustivo para la película Looney Tunes: De nuevo en acción. Este proyecto marca mi regreso. Es un personaje muy importante, lo adoro. Me trae recuerdos de la infancia, cuando veía los capítulos en blanco y negro. Llegué a México en 2002 y me daban papeles de voces profundas. Como locutor, la gente me conocía por anuncios, pero el acento neutro es lo que permite que Porky y Lucas vivan en un mundo de fantasía. No viven en Tepito, ni en Guadalajara, viven en un universo único donde el lenguaje también es parte de la magia”.

Porky y el Pato Lucas regresan a salvar el mundo (Foto: Cortesía)