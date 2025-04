Hermano de Daniel Bisogno pide ayuda a Pati Chapoy para encontrar trabajo

En medio de los conflictos que se han suscitado a raíz de la herencia de Daniel Bisogno, Alex Bisogno le solicitó ayuda a Pati Chapoy para encontrar trabajo luego de que la conductora le recomendara dejar a Cristina Riva Palacio y a Michaela en paz, que se pusiera a trabajar y cuidara de su padre.

Luego de que Alex Bisogno lanzara un comunicado asegurando que Cristina Riva Palacio cambió las chapas de la casa de Daniel Bisogno, se llevó las cenizas y comenzó un juicio de intestado, Pati Chapoy le hizo una fuerte advertencia durante una transmisión de ’Ventaneando‘: “Daniel fue muy generoso contigo, porque si quieres que yo abra la boca, el que va a quedar mal eres tú, así que ya deja en paz a Cristina, deja en paz a la niña, ponte a trabajar y cuida a tu papá”.

Ante la situación, el hermano del Muñeco reaccionó en una entrevista con René Franco: “Que Pati me haya mandado a chambear, pues bueno, trabajé 17 años para TV Azteca, mi ciclo terminó el 5 de febrero apenas en ‘Al Extremo’”.

Alex Bisogno

Alex Bisogno solicita la ayuda de Pati Chapoy para encontrar trabajo

Fue en una entrevista para TVNotas que el excondutor de ‘Al Extremo’ volvió a hacer declaraciones sobre la amenaza de Pati Chapoy: “Yo respeto su punto, es la versión que a ella le platicaron. Me encanta la forma en la que defiende a mi sobrina y se lo agradezco”.

Asimismo, le pidió ayuda a la líder de ’Ventaneando‘, pues le solicitó que dejara de hacer comentarios que dañaran su reputación para poder encontrar trabajo: “Si se refiere a la parte de la televisión, claro que no trabajo, pero sí le pediría a Pati que me eche la mano. Que no sugiera cosas o que no deje en entredicho mi reputación, porque ¿así cómo voy a chambear?"