Jungkook en México: Filtran supuestas fechas y recinto para el concierto del miembro de BTS

Los rumores acerca de la visita de Jungkook a México van en aumento, pues ahora incluso se filtraron las supuestas fechas y el recinto en el que el integrante de BTS se presentaría en la capital del país, de tal manera que ARMY ya se prepara para la lucha por los boletos para ver en vivo al golden maknae.

Fueron los días 22 y 23 de marzo que el Palacio de los Deportes se engalanó con la presencia de j-hope en su primera gira mundial como solista ’Hope on the Stage‘. El rapero de BTS interpretó sus más grandes éxitos como ‘Neuron’, ‘Sweet Dreams’, ‘Arson’ y ‘MORE’ junto a ARMY que se desgastó en muestras de afecto hacia el idol de k-pop.

Jin también se prepara para iniciar una gira mundial llamada ’RUNSEOKJIN_EP.TOUR’ que comprenderá ciudades de Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Inglaterra y Países Bajos. Aunque no se han anunciado fechas en México, ARMY no pierde la esperanza de que Jin haga una parada en el país luego de lo bien que le fue a Hoseok en territorio azteca.

Jungkook (Jamie McCarthy/Getty Images)

¿Cuándo serían los conciertos de Jungkook en México?

La página de Facebook ‘De concierto en concierto’ que se caracteriza por esparcir información sobre conciertos y eventos en México reveló la imagen que contiene las fechas de la gira mundial que Jungkook emprenderá una vez que finalice su servicio militar en junio del año en curso.

Dicha imagen indica que el intérprete de ‘Standing next to you’ se presentará en el Estadio GNP Seguros los días 28 y 29 de noviembre de 2025. No obstante, usuarios de la red social evidenciaron que se trata de una edición hecha por fans, por lo que señalaron de falso el cartel.

Esto generó diversas comentarios de parte de los seguidores de la página como: “Aunque sea falso, ahorren por las dudas”, “No jueguen así, se me bajó la presión”, “Mientras HYBE no confirme es solo un rumor” y “Totalmente falso”.