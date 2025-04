Morat anuncia nueva gira ‘Asuntos Pendientes 2025′, estas son las fechas para México

Después de conquistar los escenarios más grandes con su histórica gira ‘Morat: Los Estadios. Antes De Que Amanezca’, la banda colombiana vuelve a los escenarios con una nueva serie de conciertos que nace desde el corazón y la deuda emocional con sus fans, ‘Asuntos Pendientes 2025′.

Durante la gira anterior, Morat hizo historia llenando 24 estadios en 14 países con más de un millón de boletos vendidos y dejando huella en cada ciudad que visitó. Pero no todo estaba dicho. Hubo lugares que, por distintas razones, no pudieron formar parte del tour. Lugares donde el cariño del público se sintió, pero los acordes no llegaron.

Morat Instagram Morat

'Asuntos Pendientes 2025′ es la respuesta a ese llamado. Una gira íntima, sentida, y sobre todo, necesaria. Porque Morat sabe que los conciertos no son solo fechas en un calendario, son encuentros únicos con sus fanáticos.

La gira ‘Asuntos Pendientes 2025′ recorrerá inicialmente seis países como, México, Panamá, Colombia, Argentina, Bolivia y Uruguay con el firme propósito de saldar esa cuenta con sus seguidores que los siguen esperando.

Cabe destacar que próximamente se revelarán nuevos detalles de esta experiencia inolvidable, incluyendo más fechas y ciudades que se sumarán a la gira.

Fechas ‘Asuntos Pendientes 2025′

México

18 de mayo de 2025 - Torreón

19 de junio de 2025 - San Luis Potosí

21 de junio de 2025 - León

Panamá

25 de junio de 2025 - Ciudad de Panamá

Colombia

28 de junio de 2025 - Barranquilla - Estadio Romelio Martínez

4 de julio de 2025 - Manizales - Plaza de Toros

6 de julio de 2025 - Cali - Diamante de Béisbol

11 de julio de 2025 - Bucaramanga - Plaza de Toros Girón

Argentina

24 de septiembre de 2025 - Córdoba

26 de septiembre de 2025 - Mendoza

28 de septiembre de 2025 - Rosario

Bolivia

1 de octubre de 2025 - Santa Cruz

Uruguay

4 de octubre de 2025 - Montevideo