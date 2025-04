Denisse Guerrero firma contrato con Universal Music y se lanza de solista; ¿se acaba Belanova?

Denisse Guerrero anunció este miércoles 23 de abril su lanzamiento como solista.

Tras el exitoso regreso de Belanova a los escenarios, la cantante originaria de Los Mochis, Sinaloa emprenderá una nueva aventura de la mano de Universal Music, que tiene entre sus talentos a Alejandro Fernández, Sebastián Yatra y Olivia Rodrigo.

Denisse Guerrero se lanza de solista

Así lo dio a conocer la disquera en conjunto con la artista a través de las redes sociales.

“¡Bienvenida, @denisseguerreroofficial 🌸✨“, publicaron y agregaron que dicha faceta será en paralelo al regreso de Belanova.

"Es maravilloso poder acompañarte desde siempre con Belanova y ahora paralelamente, en esta nueva etapa como solista“.

Con lo que queda descartado el final de la agrupación, sino que será una etapa adicional a la de la banda creadora de poderosos temas como ’Rosa Pastel‘, ’Me pregunto‘, ’Por ti‘, entre otros.

A través de un comunicado de prensa, Denisse compartió su emoción por su nueva faceta.

“Me siento feliz, pero sobre todo, muy tranquila y plena en esta nueva etapa. Me encanta saber que no tengo nada que perder y sí todo por ganar”, dijo.

Cabe mencionar que en un encuentro con los medios de comunicación, la cantante ya había mencionado que tenía nuevas canciones que le gustaría estrenar.

¿Cuándo estrenará Denisse Guerrero su primer tema como solista?

El lanzamiento de Denisse Guerrero como solista, la convierte en una de las apuestas más fuertes de Universal Music para este año.

Hasta este momento no hay más detalles acerca de cuándo se darán a conocer las primeras canciones de la cantautora en su faceta en solitario.

Sin embargo los seguidores de ella la felicitaron a través de las redes sociales.

“Felicidades te apoyamos y eres magnífica” y “Apoyo total, Denisse. Se que este proyecto será muy exitoso”, fueron algunos de los comentarios que recibió.