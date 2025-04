Imelda Tuñón es acusada de robo por reconocida cantante: “No se me hace justo”

Una polémica nueva se suma al debut teatral de Imelda Tuñón, pues esta vez una reconocida cantante la acusó de robo e incluso le exigió el pago de lo que sustrajo de manera ilegal.

A principios de abril Imelda Tuñón realizó su debut en la puesta en escena ’Soltero, Casado, Viudo y Divorciado‘, no obstante, no salió como se esperaba, pues cometió varios errores al momento de subir al escenario, como olvidar su micrófono al comenzar su actuación, así como por su “poca habilidad para el canto”, por lo que se convirtió en objeto de críticas en internet.

De esta manera surgieron comentarios sobre su actuación en Monterrey, como: “Canta bien feo, mejor que se pelee con Maribel, le sale mejor”, “No sé por qué insisten en querer cantar”, “La señora que vende tamales por mi casa canta mejor que eso”, “No tiene preparación en ningún sentido. No baila, no canta, cero carisma” y “Aprovechando los cinco minutos de fama. Apúrate antes de que el chismecito se enfríe”.

Imelda Tuñón habría robado a Damaris Rijas

En una entrevista con TVNotas, Damaris Rijas, intérprete de Bandidas hizo pública su situación con Imelda Tuñón en su debut teatral: “Los productores del nuevo formato de Bandidas le pidieron un medley de Selena a Paty Muñoz. Ella se lo compartió a Imelda con todo y voces. Le dije: ‘Paty, ¿por qué utilizan mi voz? Si la chava hace su carrera, que padre, pero no a costillas del trabajo de otras personas”

“Si va a utilizar mi voz, que me pague por el tiempo invertido y la preparación”, exigió.

Más tarde en una conversación que salió al aire en ’Venga la Alegría’ declaró: “El dolor, sentirme herida, traicionada y me expresé un poquito fuerte de esa señora Imelda porque no se me hace justo. Yo no puedo creer que ella no estuviera consciente de que esa música no era de ella, o sea, tiene nuestras voces”.

Y para concluir sentenció: “Él cree que con todo el escándalo que circula alrededor de Imelda es suficiente, no, la tiene que preparar, la tiene que ensayar; nada más la está usando de anzuelo para traer a toda la prensa atrás, se me hace absurdo”.