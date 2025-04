Eladio Carrión anuncia gira por México y adelanta proyectos importantes que van más allá de la música

Eladio Carrión, el aclamado rapero puertorriqueño emocionó a sus seguidores con el anuncio de una nueva gira por varias partes del mundo, incluyendo a México. Asimismo, el intérprete relevó proyectos que trascienden el ámbito musical.

Con un 2025 lleno de éxitos tras el lanzamiento de su álbum ‘DON KBRN’, Carrión se prepara para llevar su energía única a tierras mexicanas, mientras explora nuevas facetas creativas y reflexiona sobre su trayectoria como artista.

El anuncio de la gira llegó acompañado de entusiasmo por parte del cantante, “estamos felices; sacamos las fechas de la gira y estrenamos el video de Branzino”, compartió Eladio a los micrófonos de Publimetro.

La gira ‘DON KBRN World Tour’ incluye una parada especial en México el próximo 14 de febrero, una fecha que el artista planea hacer memorable, “yo no quise mirar las fechas de la gira; también lo estaba viendo por primera vez. En México estaré el 14 de febrero y espero hacer algo especial para los enamorados. Se lo merecen, eso sería algo cool”, aseguró, dejando entrever un espectáculo con un toque romántico para celebrar el Día de San Valentín.

El amor que Carrión siente por su público mexicano es evidente, “el cariño en México es increíble cada vez que voy para allá. Me encanta hacer los shows allá, siempre hay mucha energía”, afirmó.

Esta conexión especial no es nueva; el rapero ha conquistado a los fans mexicanos con su autenticidad y letras que resuenan con audiencias de todas las edades. México ha sido un punto clave en su carrera, con presentaciones previas en recintos como la Arena CDMX y el Auditorio Josefa Ortiz en Querétaro, como parte de su Sol María Tour en 2024.

“Estos días han sido bastante tranquilos, o sea, los primeros días después de sacar el álbum estamos viendo la reacción de las personas, pero han tomado el álbum súper bien. El feedback fue súper bueno. Estoy muy feliz y contento con eso”, expresó Carrión sobre el recibimiento de sus fans con el último disco.

‘DON KBRN’, que incluye colaboraciones de alto calibre, ha sido un hito en su carrera, “en este disco hay muchas colaboraciones súper brutales, está Peso Pluma, Big Sean, Lia Cali o Jessie Reyes; cada persona rompió su parte, hizo su rol perfectamente. Estamos muy contentos con estos resultados”, agregó.

Entre las canciones que más significan para él, Carrión destacó dos proyectos personales, “Mamas Boy es 100% mi canción favorita de todos los tiempos, significa un montón para mí y mi disco Sol María también es un álbum que siempre voy a llevar en el corazón; me encanta ese disco”, confesó.

Su música, como él mismo explica, busca conectar con un público diverso, “Sobre Sauce Boy Freestyle 5, hay un público que no va para discotecas, que no sale mucho, que trabaja mucho, que no tiene tiempo para estar saliendo. Que lo que quiere es salir del turno y escuchar música o poner música para levantarse, animarse para ir a trabajar o para ir para el gimnasio; ese es el público al que yo le doy duro”, reflexionó.

VIDEO DEL AÑO SALE EN MEDIA HORA #MamasBoy 💐 te amooo Sol Maria 🫶🏾 pic.twitter.com/wB8wtq7WWX — ELA 🥷 (@eladiocarry_on) May 12, 2024

Eladio Carrión y su conexión con el deporte de alto rendimiento

Pero la música no es el único ámbito en el que Carrión está dejando su huella. El artista, quien en su juventud destacó como nadador representando a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010 y los Panamericanos de 2011 en Guadalajara, habló sobre cómo el deporte moldeó su vida, “Natación es muy buena porque crea carácter, disciplina, muchas cosas buenas. Sea baloncesto, sea natación, cualquier atleta que sea de élite va a entender los conceptos de perseverancia, determinación, de cómo ponerte metas, de cómo organizarte para poder lograr esas metas”, explicó.

Aunque también admitió con humor sus preferencias: “A mí me gusta, me encanta la natación, pero también me gusta el baloncesto, es más divertido”.

Metro Puerto Rico lo invita como editor invitado de Mayo

Más allá de la música y el deporte, Carrión está explorando nuevos horizontes. Recientemente fue nombrado editor invitado de Metro Puerto Rico, un rol que lo tiene entusiasmado, “cuando me dijeron que sería el editor invitado en Metro Puerto Rico me emocioné mucho porque realmente ser parte de todos esos proyectos me tiene feliz. Tendré control de las cosas que se van a estar discutiendo con relación a las noticias de ese día. Creo que es algo muy importante para hablar de ciertos temas que hay que tocar y está cool para eso”, compartió. Este proyecto le permitirá abordar temas sociales y culturales relevantes, mostrando una faceta más comprometida del artista.

Con una gira en puerta, un álbum aclamado y nuevos proyectos en el horizonte, Eladio Carrión sigue consolidándose como una figura multifacética en el mundo del entretenimiento. Su visita a México promete ser un evento inolvidable para sus fans, quienes ya esperan con ansias el 14 de febrero para celebrar el amor y la música con uno de los exponentes más queridos del género urbano.