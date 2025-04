Ni Messi, ni CR7: Karla Sofía Gascón tiene como ídolo a Hugo Sánchez

Karla Sofía Gascón charló con la prensa al salir a la cancha del estadio del Club Deportivo Leganés. “¿Por qué tengo que jugar yo contra Iker Casillas? ¿Por qué no lo han puesto en mi equipo? Ya me han hecho trampas. Y me las traigo así”, dijo con humor Karla Sofía Gascón previo al Encuentro de las Estrellas.

Al preguntarle qué posición tendría en el juego, respondió: “A mí de delantera, ahora lo veréis. No doy pie con bola, pero voy a intentarlo”.

La española está de regreso frente a las cámaras y añadió: “Llevo sin jugar al futbol como 53 años, toda la vida. Teníamos un equipo hace muchos años con algunos actores españoles y tal. Siempre perdía. Me da miedo haber perdido todos los partidos. Nos íbamos todos los domingos a jugar unas ligas, estaban todos súper profesionales y nosotros éramos realmente unos pacates. Hay mucha prensa, tienes que tenerle condición”.

arla Sofía Gascón es admiradora de Hugo Sánchez (Foto: Gabriela Acosta)

Reveló que se intimidó ante las cámaras: “Me da vergüenza, me da vergüenza, porque ya te digo que hace muchísimo tiempo que no juego. Y también vamos a ver el equipo que me toca, porque si no me toca Madrid, bueno o malo…”.

Pero recalcó: “Siempre juego para adelante y no para atrás. Estoy muy feliz de jugar. Pisar siquiera un campo profesional me parece maravilloso, entonces vamos a ver qué sale de todo esto”.

Ídolo mexicano

“El primero, a Hugo Sánchez. Ha sido uno de mis ídolos. Obviamente Pelé, me encantan todos, pero soy del Real Madrid y todos los jugadores del Real Madrid son mis favoritos”.

En corto

¿Te consideras buena o mala jugando?

— Mala, muy mala”.

¿Qué posición?

— Soy delantera, delantera, extremo… No sé. Juego por todos los sitios y lo único que quiero es que no me peguen por detrás. Oye, pero siempre soy delantera para todo, siempre para adelante

¿Qué tanto te preparaste para el partido?

—Estoy con todo el entusiasmo y con toda la alegría y con toda la buena voluntad. La cuestión es que tengo 53 años y soy la más vieja de todas. Yo creo que va a ser muy complicado.

Para finalizar, la actriz confesó que decidió jugar el partido de futbol como una manera de dejar atrás a Emilia Pérez.

“Pues fantástico, fantástico. La verdad es que es para cambiar un poco el rollo”.