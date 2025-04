“Mis fans mexicanos son como el FBI”: Emilia Mernes habla sobre su gira y su conexión con el público mexicano

El ritmo latino sigue arrasando en las listas de popularidad, y el reggaetón ha sido uno de los géneros más influyentes desde su auge en los años 2000. Emilia Mernes, una de las artistas más destacadas de Argentina, ha logrado conquistar al público mexicano, especialmente con su reciente colaboración con Los Ángeles Azules, que ha sido todo un éxito en los últimos meses.

La cantante ha anunciado una gira por México y, en una entrevista exclusiva con Publimetro, reveló algunas sorpresas que tiene preparadas para sus próximas presentaciones, además de compartir detalles sobre su proceso creativo.

El talento gaucho de Emilia Mernes llega a Bogotá este 10 de mayo, conozca detalles Cortesía

Emilia y la fama

Emilia nos confesó que, a pesar de la fama, trata de mantenerse consciente de lo que está viviendo cada día para poder disfrutar de los momentos que le ha brindado su carrera musical.

“Me pasa todos los días, me levanto y pienso ‘mira dónde estoy’, trato de ser muy consciente para disfrutar cada proceso. Esta profesión me ha dado más que un trabajo, es mi pasión más grande”, expresó la cantante.

Aunque su éxito parece fácil desde afuera, Emilia destacó que la disciplina ha sido uno de los mayores retos de su carrera y agradeció profundamente a su equipo por el apoyo que le brindan:

“Todo tiempo es sacrificio, la disciplina es fundamental. A veces desde fuera se ve todo muy fácil, pero hay un gran trabajo detrás, no solo mío, sino de todo mi equipo que me ayuda con todas mis locas ideas. Hoy lo agradezco mucho”.

Los fans mexicanos de los más apasionados del mundo

En cuanto a su relación con los fans mexicanos, Emilia reveló el cariño que le brindan y se divirtió bromeando sobre lo “detectives” que son sus seguidores:

“Mis fans de México son muy pasionales, siempre me reciben con mucho cariño. Son como el FBI, llegan a saber todo. Llego al aeropuerto y ahí están, o en el hotel en el que me hospedo. Son muy leales, y eso es muy lindo”.

Cuando visita México, Emilia no puede resistirse a un buen mango con tajín y chamoy, algo que considera esencial en su experiencia mexicana.

Su álbum musical

Su álbum más reciente, MP3, revivió los recuerdos de los años 2000, una época que marcó su vida de manera especial.

“Arranqué 100% pensando en la nostalgia. Los 2000 marcaron algo muy importante para mí, y traer esa época a lo actual de manera audiovisual fue muy lindo. Me alegra que haya tocado los corazones de la gente”, afirmó la artista.

Sobre sus futuras colaboraciones, Emilia no ocultó su deseo de trabajar con la mundialmente famosa Doja Cat: “Es mi sueño más grande”, dijo.

Finalmente, la cantante expresó su emoción por su próxima gira por México, donde espera que los fans disfruten tanto como ella.

“El fandom de México siempre me sorprende de manera increíble, y no veo la hora de estar en los shows que ya se vienen. Los escenarios son muy increíbles, y por supuesto, he trabajado mucho para estar aquí”, comentó.

Emilia Mernes estará de gira en el país, comenzando en Guadalajara, luego en Monterrey y cerrando en Ciudad de México, prometiendo varias sorpresas para sus seguidores.