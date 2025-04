Una inquietante publicación revive dudas sobre la muerte de Virginia Giuffre, denunciante de Epstein y el príncipe Andrés

Virginia Giuffre, una de las mujeres que denunció al magnate Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, falleció a los 41 años. Según un comunicado difundido por su familia, la causa fue suicidio, ocurrido el pasado 25 de abril en su granja, en el oeste de Australia.

La noticia conmocionó a la opinión pública, especialmente porque publicaciones previas de Giuffre en redes sociales han hecho que muchos usuarios cuestionen la versión oficial.

Un accidente y un diagnóstico alarmante

Días antes de su muerte, Virginia publicó una fotografía en la que aparecía con moretones en el rostro, asegurando que había sufrido un accidente automovilístico. En el mismo mensaje, reveló que había sido diagnosticada con insuficiencia renal terminal, y que los médicos le habían dado apenas unos días de vida.

“Estoy lista para irme, aunque no hasta que vea a mis niños por última vez”, escribió en aquel momento.

Una advertencia que resurge

Tras conocerse su muerte, resurgió en redes una publicación de hace seis años, en la que Giuffre dejó constancia de que no tenía pensamientos suicidas y alertaba sobre amenazas cercanas.

“Hago público que de ninguna manera tengo intenciones suicidas. Se lo he dicho a mi terapeuta y a mi médico de cabecera. Si algo me sucede, por el bien de mi familia, no dejen que esto pase y ayúdenme a protegerlos. Demasiadas personas malvadas quieren que me retire”, escribió entonces.

La publicación ha sido ampliamente compartida en redes sociales, especialmente porque en ella advertía que estaba siendo perseguida por personas poderosas.

Reacciones y teorías en redes sociales

Pese a que la familia atribuyó su muerte a las secuelas emocionales tras años de abuso y exposición pública, en redes como X (antes Twitter) se han viralizado mensajes que sugieren teorías conspirativas, vinculando su fallecimiento con las figuras que Giuffre denunció.

Algunos de los comentarios más destacados fueron:

“Así que básicamente la mataron, y ningún funcionario tuvo el coraje de juzgar a los asesinos.”

“¡No dejaremos que esto desaparezca!”

“Gente poderosa es capaz de hacer que un choque automovilístico parezca un accidente.”

“¿No puede esto servir de prueba? ¿Ni un poquito?”

“Yo tampoco deseo suicidarme jamás disparándome dos veces en la cabeza.”

Por el momento, las autoridades australianas no han emitido un informe oficial sobre la causa exacta de muerte. Sin embargo, la tragedia de Virginia Giuffre ha reavivado el debate sobre el caso Epstein y las represalias contra quienes rompen el silencio.