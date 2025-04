Yolanda Andrade publica alarmante canción sobre la muerte: “ojalá que me recoja diosito”

Yolanda Andrade se encuentra atravesando por momentos de salud complicados.

Fue en abril de 2023 cuando dio a conocer que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral el cual afectaba el habla.

Por este motivo Yolanda ha tenido altibajos, por lo que desde finales del año pasado se encuentra atendiéndose en Estados Unidos.

Recientemente un productor de televisión aseguró que la conductora de ’Mojoe’ padece esclerosis, sin embargo ella no confirmó ni desmintió dicha información.

Yolanda Andrade publica polémica canción sobre la muerte

La conductora ha estado en contacto con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

En la que ha compartido videos del recuerdo de su perrita ’Amor’, la cual murió el año pasado.

Después compartió una frase que habla acerca de la muerte.

“Las personas no mueren de enfermedades. Mueren de emociones que nunca sanaron”.

Sin embargo, hace unos días publicó un video dirigido a las revistas de espectáculos que han especulado sobre su salud.

Dicho clip está acompañado de un fragmento de la canción ’Como Chingas’ del rapero ’Perro‘.

El fragmento que Yolanda compartió repite dicha frase, sin embargo es la letra completa de la canción la que causa alarma pues está llena de mensajes que hacen referencia a la quitarse la vida.

¿Qué dice la letra de la alarmante canción que compartió Yolanda Andrade?

El tema que Yolanda Andrade publicó se encuentra disponible en el canal de youtube ’PERRO The Real 1′, donde acumula 8 mil 663 reproducciones.

“Ya me tienen bien enfadado, ya me quiero ir con la muerte”, “Me quiero brincar de un pin...che puente” y “Cuando me muera van a seguir chingando” son algunas de las frases que pronuncia el rapero.

Y continúa con otras como: “Me quiero ir para el otro lado”, “Me quiero aventar un clavado” y “Ojalá que me recoja diosito”.

Cabe mencionar que la publicación original del video tenía mensajes dirigidos contra las revistas de espectáculos, sin embargo este fue modificado.