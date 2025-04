“Soy más buena que un pan”: Karla Sofía Gascón y su forma única de callar rumores

¿Qué dicen de Karla Sofía Gascón que no sea mentira? Así respondió la actriz

Karla Sofía Gascón se mostró feliz durante la semana de los Premios Platino en Madrid, España, aunque también dio de qué hablar en varios momentos, pero con su característico sentido del humor, la actriz bromeó: “Cada vez me duele más la espalda, porque estoy ahí que no paro, no paro de hablar, pero estoy muy feliz. Fenomenal, la verdad es que estoy muy a gusto”, comentó entre risas.

¿Qué dicen de Karla Sofía Gascón que no sea mentira? Así respondió la actriz (Foto: Cortesía)

Al preguntarle qué es lo que se ha dicho de Karla Sofía Gascón que no sea verdad, respondió con ironía:

“Todo, la mayoría. La realidad es que soy la persona más normal del mundo. Soy más buena que un pan”.

¿Qué dicen de Karla Sofía Gascón que no sea mentira? Así respondió la actriz (Foto: Cortesía)

Tomará acciones legales

Durante su paso por la alfombra roja, la actriz también se pronunció con firmeza respecto a los ataques en su contra:

“Eso sí te lo tengo que decir: voy a empezar a tomar acciones contra todas estas difamaciones y contra todas esas cosas que han dicho sobre mí sin pruebas. Las van reproduciendo unos medios tras otros, sin comprobar nada, como si yo lo hubiera dicho. Cuando alguien me compruebe que he dicho algo que represente un delito, con mucho gusto pagaré mi pena. Pero mientras tanto… ya está bien. Es una vergüenza que tantos hayan caído en esa trampa, creada precisamente para socavar los derechos de los seres humanos, que están muy en peligro”.