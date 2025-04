Met Gala 2025: horario, plataformas y cómo ver la alfombra roja desde México

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se prepara para abrir sus puertas a una nueva edición de la Met Gala 2025, uno de los eventos de moda más esperados del año.

Figuras del entretenimiento desfilarán por la icónica alfombra roja luciendo atuendos de alta costura, diseñados especialmente para la temática de este año.

Los asistentes mostrarán las propuestas más innovadoras de las grandes casas de moda internacionales, reafirmando el estatus de la Met Gala como el evento cumbre del diseño, la cultura y el espectáculo.

Este año, la temática lleva por nombre “Superfine: Tailoring Black Style”, una celebración de la influencia de la sastrería negra en la historia de la moda.

La propuesta se inspira en el libro “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”, de Monica L. Miller.

El objetivo de la gala es honrar la contribución de la comunidad negra al mundo de la moda, destacando su creatividad, resistencia y legado frente a desafíos como el racismo y la exclusión.

Kendall Jenner, Sarah Jessica Parker e Karol G no Met Gala 2024 / Foto: Divulgação

¿Cuándo y dónde ver la Met Gala 2025?

La Met Gala se celebrará el lunes 5 de mayo, cumpliendo con la tradición del primer lunes de mayo.La alfombra roja comenzará a las 16:00 horas (hora del Centro de México) y se extenderá durante varias horas, siendo el momento más esperado por los fans y la prensa especializada.

En México, podrás disfrutar del evento a través de diversas plataformas:

YouTube de Vogue : Transmisión en vivo gratuita de la alfombra roja.

: Transmisión en vivo gratuita de la alfombra roja. Redes sociales de Vogue (Instagram, Facebook y TikTok): Cobertura en tiempo real, entrevistas y momentos destacados.

(Instagram, Facebook y TikTok): Cobertura en tiempo real, entrevistas y momentos destacados. Sitio web de Vogue México y Latinoamérica : Streaming en vivo y análisis exclusivos.

: Streaming en vivo y análisis exclusivos. E! Entertainment: Retransmisión en televisión con comentarios en español.

Con estas opciones, los amantes de la moda en México podrán vivir una experiencia completa, ya sea por televisión o en línea, y no perderse ningún detalle de este icónico evento.