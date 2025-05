Kate del Castillo habla sobre su proceso legal y explica por qué no regresa a México

Kate del Castillo se vio envuelta en una gran controversia hace algunos años, luego de protagonizar la exitosa serie ‘La Reina del Sur’ y confesar que mantuvo cercanía con Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA.

Antes de ese encuentro, la actriz ya había sido blanco de críticas en redes sociales, especialmente por sus comentarios en Twitter comparando a políticos con figuras del crimen organizado. Esto encendió el debate y aumentó la presión mediática sobre ella.

Estas polémicas dieron pie a un proceso legal que Del Castillo emprendió contra el gobierno mexicano, el cual continúa hasta la fecha y ha generado especulación sobre su familia y su futuro en el país.

Kate del Castillo rompe el silencio sobre la batalla legal

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Platino, la actriz fue abordada por medios de comunicación, donde habló brevemente sobre el proceso legal que aún enfrenta.

“Es ridículo, pero ahí estamos (…) no puedo hablar, necesito hablar con mis abogados primero, pero sé que ahí va, lento pero seguro, pero prefiero en las cosas bien hechas.”

Kate señaló que, aunque el proceso avanza lentamente, los resultados han sido positivos y prefiere que se hagan las cosas con cuidado y de forma correcta. También indicó que no puede dar más detalles por cuestiones de confidencialidad legal.

Su vida fuera de México

Actualmente, Kate del Castillo reside en Los Ángeles, Estados Unidos, donde ha continuado su carrera con diversos proyectos internacionales. La actriz también comentó que, por el momento, no contempla regresar a trabajar en México.

“Por el momento no, amo México y todo, pero ahorita se me abrieron las puertas que en México no y estoy muy contenta.”

Estas declaraciones reafirman su decisión de mantenerse alejada del país, al menos en el corto plazo, debido tanto a cuestiones profesionales como a su situación legal.

