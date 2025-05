Con el Día de las Madres a la vuelta de la esquina, Mario Bautista ofrece uno de los lanzamientos más emotivos de su carrera. Su nuevo sencillo “Mamá”, en el que colabora Kim Loaiza, destacando como un bolero profundamente personal que honra el vínculo más duradero de todos, el amor entre madre e hijo.

Más que un homenaje, “Mamá” es una celebración de las raíces latinas y la profundidad emocional de un artista que entra de lleno en su madurez.

Después de mostrar un lado más vulnerable en su lanzamiento de San Valentín “Mi Historia Entre Tus Dedos”, Mario Bautista continúa su evolución como creador de historias. Ese tema, ofreció una mirada cruda al desamor y la nostalgia, ganándose elogios por su honestidad emocional y su sonido despojado.

Al ritmo atemporal de un bolero, “Mamá” narra historias compartidas a través de la diáspora latina: familias separadas por las circunstancias de la vida, en las que el calor del amor de una madre se convierte a la vez en una memoria y en un refugio. La canción está envuelta en emoción y simbolismo cultural, mezclando la sensibilidad moderna con los sonidos clásicos que han definido a generaciones.

Mario Bautista y Kim Loaiza lanzan emotivo tema previo al 10 de mayo (Foto: Especial)

El vídeo musical da vida a esta historia con impactantes efectos visuales que transmiten una atmósfera nostálgica de estilo documental. Rodado y producido por The Broducers, el vídeo se grabó en un barrio tradicional mexicano y es una carta de amor a la comunidad y la cultura, con músicos con instrumentos de bolero, papel picado, fichas de dominó sobre la mesa y un innegable sentimiento de pertenencia.

“Hay regalos que no se compran con dinero: se siembran en el alma. Mi mamá me dio el más grande de todos, amor incondicional. Esta canción es mi manera de regresarle un pedacito de todo ese amor que me sigue sosteniendo hasta hoy. Esta canción es mi abrazo convertido en melodía, te amo mamá”, comentó Mario Bautista