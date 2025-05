Raphael explica cómo afronta su diagnóstico de linfoma cerebral

Raphael tuvo que abandonar los escenarios durante un par de meses, ya que a finales de 2024 fue diagnosticado con un linfoma cerebral, por lo cual después de enfocarse en su tratamiento, el cantante español compartió detalles sobre la forma en la que afronta la situación.

Raphael explica cómo ha afrontado su diagnostico de linfoma cerebral

Fue a través de una entrevista, en donde Raphael compartió el miedo que experimentó no solo ante las dificultades que enfrentaba, sino también después de que lo diagnosticaron el linfoma cerebral.

“Si te digo que no me asusté, mentiría. Pero si te digo que estuve asustado, pues tampoco. No puedo fingir que no me importó el diagnóstico. Es otro tipo de sentimiento, es aceptar lo que me ocurre, un póngale solución”, dijo.

Raphael (Raúl Terrel / Europa Press/Europa Press)

Después de haberse enfocado en su recuperación y en el tratamiento médico, el famoso cantante aseguró que está listo para regresar a los escenarios y ofrecer conciertos paulatinamente.

“Extraño muchísimo el escenario. Me hace falta. Yo no me voy a ir nunca. Voy a intentar, de ahora en adelante, ofrecer un concierto por semana. Lo que no quiero es meterme en giras sin sentido”, compartió.

Raphael (Raúl Terrel / Europa Press/Europa Press)

Al respecto del tiempo que permaneció lejos del ojo público, Raphael agradeció el apoyo de su familia, señalando que seguirá en los escenarios hasta que su cuerpo se lo permita.

“Mi familia me ha pedido que me cuide, pero no que abandone la música. Quiero estar en todas partes mientras Dios me lo permita. El día que tenga que irme, me iré, pero no puedo hacer una gira de despedida. ¡Qué martirio sería!”, añadió.

Raphael confirma su regreso a los escenarios tras diagnóstico de linfoma cerebral

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde Raphael aclaró que tras varios meses con su tratamiento médico se encuentra estable, por lo cual aprovechó para agradecer el apoyo de sus fans y familia.

“Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido. Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares”, escribió desde su cuenta oficial.