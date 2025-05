Mamá de Bellakath fue maltratada durante show de Jowell & Randy

Bellakath se ha consolidado como una de las cantantes más destacadas del reguetón mexicano, compartiendo escenario y popularidad con otras figuras emergentes del género. Sus múltiples éxitos la han convertido en una de las artistas más influyentes de los últimos años.

Malos tratos la alejan de eventos importantes

Sin embargo, no todo ha sido positivo en su carrera. La cantante ha señalado que, en diversas ocasiones, ha tenido que abandonar eventos importantes debido a que ella y su equipo han sido maltratados por organizadores.

El caso más reciente ocurrió durante el concierto de Jowell & Randy en el Auditorio Nacional, donde Bellakath estaba invitada a presentarse como parte del show. Según lo planeado, cantaría una canción a mitad del espectáculo junto a los reguetoneros puertorriqueños. Pero un conflicto de último momento cambió por completo el rumbo de su participación.

Bellakath / Jowell y Randy Imágenes de Instagram: @labellakath y @jowellyrandy

Bellakath rompe el silencio en un podcast

En una reciente entrevista en podcast, Bellakath reveló lo que realmente sucedió tras su ausencia en el esperado concierto. Aseguró que ella y su equipo fueron ignorados y maltratados por parte del staff de los artistas invitados.

“Nos enseñaron la escaleta y yo iba a mitad del show. Le digo a mi ingeniero: ‘Oye, ve a preguntar dónde puedes conectarte o ecualízame un micrófono’. Me dijo que no le hacían caso y que regresara en un rato, que ahorita no era el momento. Ya se venía la mitad del show y yo no iba a pasar a hacer el ridículo”, contó la cantante.

El trato a su madre desató su decisión

La situación escaló cuando su mánager —quien también es su madre— intentó intervenir para resolver el problema. En lugar de apoyo, recibió gritos y maltratos por parte del equipo de los puertorriqueños.

“Mi mamá fue y volvió a preguntar dónde se podía conectar. Y de repente el mánager dijo: ‘¡Que no, que ahorita no es el momento!’. Mi mamá está chiquita y dijo: ‘Bueno, pues nos retiramos’. Regresó al camerino y me explicó”, relató Bellakath.

La artista explicó que esa fue la gota que derramó el vaso:

“Ahí dije: ‘Vámonos’. Cuando dije eso, todo el mundo agarró sus cosas. Entró el manager y dijo: ‘Discúlpame, es que he tenido un día muy pesado’. Ahí yo le dije: ‘Tú te acabas de equivocar mucho porque ella, además de ser mi mánager, es mi mamá’”.

Jowell & Randy se disculpan

Al día siguiente, los artistas puertorriqueños le enviaron un mensaje disculpándose y asegurando que no tenían conocimiento de lo que había ocurrido tras bambalinas.

Bellakath concluyó contando que esta no ha sido la única vez que se ha retirado de un evento por falta de respeto hacia su equipo:

“Yo me he retirado de otros eventos donde me pagan porque le hablan mal a cualquiera de mi equipo, porque sin ellos el show de Bellakath no es lo mismo. Tenía muchas ganas de cantar, pero nos retiramos”.

Ve aquí el video: