Bárbara Mori explota contra la prensa por preguntas sobre Natália Subtil y su hijo Sergio Mayer Mori

La controversia entre la familia Mayer-Mori y Natália Subtil sigue generando conversación pública, tras las múltiples declaraciones de la actriz brasileña sobre su conflictiva relación con el padre de su hija, Sergio Mayer-Mori, y sus abuelos paternos.

Subtil, quien tuvo una hija con Sergio cuando él tenía 18 años y ella 28, ha hablado abiertamente sobre su historia con el joven actor, señalando que el distanciamiento no se debió a la diferencia de edad, sino a problemas más profundos con la familia del actor.

En una reciente entrevista para el programa N Estado Burresco, conducido por Jorge “El Burro” Van Rankin, Natália compartió detalles delicados sobre su experiencia durante el embarazo, mencionando que Sergio no tenía la intención de presentarla con su familia, hasta que se vio obligado tras enterarse del embarazo.

Durante una llamada, Natália escuchó a Sergio Mayer decir: “¿Ya embarazaste a la vieja?”, mientras que Bárbara Mori supuestamente reaccionó con la frase: “Ella solo quiere mi dinero”.Estas declaraciones generaron fuerte indignación en redes sociales y revivieron el debate sobre el trato que recibió Subtil por parte de la familia.

Natália también reveló que vivió un embarazo difícil, sola y sin apoyo económico: “Yo pasé por un embarazo depresivo, sola, no tenía dinero, mi exmarido me ayudaba (...) una amiga me ofreció su casa”, relató entre lágrimas.

Según Subtil, Sergio Mayer-Mori la bloqueó de todas sus redes y solo la acompañó a un ultrasonido, cuya información vendió en exclusiva a la revista TVNotas.

La revelación provocó un nuevo revuelo en redes sociales, con opiniones divididas sobre la responsabilidad del actor y la diferencia de edad en la relación.

Sergio Mayer y Bárbara Mori El hijo de los actores decidió quitarse el apellido de su padre y dejarse solo el Mori (@sergiomayerb / @delamori/Instagram)

Bárbara Mori arremete contra la prensa por preguntas sobre Natália Subtil

En un reciente encuentro con medios, Bárbara Mori fue cuestionada sobre sus planes para el Día de las Madres y su relación con su hijo. Aunque respondió inicialmente con tranquilidad, mencionando que no hacen grandes celebraciones, el ambiente cambió cuando le preguntaron por las declaraciones de Subtil.

Visiblemente incómoda, la actriz respondió con firmeza: “Ya sabes que yo no hablo de esas cosas. No me gusta hablar de esto con ustedes”.La breve respuesta dejó claro que prefiere mantener distancia del tema y evitar confrontaciones públicas.

Ve aquí el video: