Daniela Castro revela que sufrió un intento de secuestro: “hubo balazos”

Daniela Castro sufrió un intento de secuestro cuando se encontraba grabando la telenovela ‘Cañaveral de Pasiones’ de 1996.

Así lo reveló la propia actriz en entrevista con Publimetro, en el marco del estreno de la telenovela ‘Cautiva por Amor‘, por Azteca Uno, y que abordará problemáticas sociales como la trata de blancas.

Dicho proyecto pretende hacer historia en la pantalla de TV Azteca, pues será su regreso a la producción de historias originales. Además de que también marcará el retorno de Daniela Castro a los melodramas tras una pausa de 5 años.

Daniela Castro revela que sufrió un intento de secuestro

“Yo estaba haciendo ‘Cañaveral de Pasiones’ y trataron de secuestrarme” declaró Daniela Castro a Publimetro.

Y explicó que dicho evento fue un trauma para ella: “Fue muy traumático y lo sigue siendo porque como me llegaron por atrás... ahora no puede llegar nadie por atrás porque es como un shock para mi. Es algo que nunca se te borra”, dijo.

Castro nos contó que el secuestro se frustró gracias a la intervención de un ‘ángel’ que la salvó de recibir un balazo.

“Logré zafarme (del secuestro), pero (fue) gracias a un señor porque hubo balazos y todo; fue un ángel para mi que prácticamente se me aventó para que no me llegara el balazo. Gracias a él estoy ahorita hablando contigo”, recordó la villana de historias como ‘Me declaro culpable’ y ‘Lo que la vida me robó‘.

Además del intento de secuestro, años más tarde fue asaltada y amenazada con una pistola.

Le quitaron el reloj y aunque ella y sus hijas se protegeno, cree que la mayor protección que tiene es la de Dios.

“Yo creo la mayor protección que tenemos es Dios nuestro señor; salir de tu casa y decir ‘que no me pase nada‘”.

La protagonista de ‘Cautiva por Amor’ es la historia

Es por estos problemas de inseguridad que TV Azteca estrenará este lunes 12 de mayo la telenovela ‘Cautiva por Amor‘.

El melodrama contará con las actuaciones de Litzy, Oswaldo de León, Daniela Castro, Plutarco Haza, Danka Castro y Erick Chapa.

Para Daniela quien interpretará a la villana de la historia, no hay protagonistas ni papeles chicos porque “la protagonista es la propia historia”.

La trama cuenta la historia de una mujer que es secuestrada y abusada (Litzy) por un político (Plutarco Haza) que la mantiene como esclava de una red de trata que es supervisada por su esposa (Daniela Castro).

Daniela se encuentra feliz por compartir el proyecto con su hija Danka Castro

Por si faltara algo para hacer especial el gran regreso de Daniela Castro a las telenovelas, la actriz compartirá créditos con su hija Danka Castro, quien es la protagonista juvenil de la telenovela.

Daniela contó que aunque ya había trabajado con sus hijas en ‘Una familia con suerte‘, ellas eran muy pequeñas, por lo que las circunstancias en ‘Cautiva por amor’ serán completamente diferentes.

Ya que madre e hija representarán los mismos roles en la ficción y calificó dicha experiencia como maravillosa.

“El hacer el papel de mamá con mi propia hija ha sido una experiencia maravillosa y sobre todo mi personaje”.

Daniela Castro agradece la apertura que hay en las televisoras

Por último, la actriz quien estuvo casi 40 años en las filas de Televisa nos dijo que se encuentra nerviosa pero emocionada por su debut en las pantallas de TV Azteca.

Y declaró que ‘Cautiva por amor’ representa un gran reto y un honor, por formar parte del proyecto que regresa las telenovelas a Azteca.

“Es un gran reto para mi en primer lugar y también un gran honor; es el regreso de TV Ateca a las telenovelas y es un gran compromiso”.

Además confiesa que no fue fácil la decisión de aceptar la propuesta sin embargo aceptó el reto. Además de que ahora existe la apertura para trabajar en las televisoras por proyecto.

“Lo tuve que analizar y pensar no por TV Azteca sino por muchas otras cosas; sin embargo creo que ahora hay la apertura de poder trabajar en TV Azteca, en Televisa, en Univisión. Entonces hay mucho más plataformas (como) Netflix, Sony, entonces creo que como actores tenemos más oportunidades”.

Además de la transmisión de lunes a viernes a las 21:30 horas por Azteca Uno, ‘Cautiva por Amor’ podrá ser vista en plataformas digitales a través de Disney +.