La visita de Lady Gaga a México generó conmoción entre sus fieles fanáticos que esperaron por más de 10 años, al respecto del éxito que ha tenido su regreso a los escenarios y con el inminente inicio de su gira ‘The Mayhem Ball Tour’, comienzan a surgir rumores sobre su posible regreso.

Lady Gaga reafirmó su profundo cariño y conexión con México al presentarse durante dos noches consecutivas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 26 y 27 de abril de 2025, como parte de la promoción de su nuevo disco ‘Mayhem’.

Lady Gaga. (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation) (Kevin Mazur/Kevin Mazur/WireImage for Live N)

Filtran nuevas fechas de Lady Gaga para México con su gira ‘The Mayhem Ball Tour’

En medio de la conmoción que siguen generando las presentaciones de Lady Gaga en el Estadio GNP Seguros, en redes sociales comenzaron a filtrarse carteles con algunas de las supuestas fechas de la artistas estadounidense para su gira por Latinoamérica.

13 de marzo de 2026 - Río de Janeiro

14 de marzo de 2026 - Río de Janeiro

21 de marzo de 2026 - Porto Alegre

26 de marzo de 2026 - Saõ Paulo

27 de marzo de 2026 - Saõ Paulo

3 de abril de 2026 - Buenos Aires

4 de abril de 2026 - Buenos Aires

10 de abril de 2026 - Santiago de Chile

17 de abril de 2026 - Ciudad de México

18 de abril de 2026 - Ciudad de México

24 de abril de 2026 - Monterrey

1 de mayo de 2026 - Bogotá

Lady Gaga (Foto: TikTok)

Cabe destacar que hasta el momento permanecen como rumores, ya que el equipo de la intérprete de “Garden of Eden” no ha confirmado más presentaciones, no obstante, sus fanáticos ansían el regreso de Gaga.

Lady Gaga habría confirmado su regreso a México durante su último concierto en el Estadio GNP Seguros

Fue durante su último concierto donde la galardonada artista expresó su agradecimiento por el cariño y apoyo del público mexicano, haciendo evidente que próximamente regresará, por lo cual sus fanáticos esperan que regrese como parte de su gira ‘The Mayhem Ball’.

“Mi corazón, nuestros corazones están con ustedes, te extrañaremos mucho y volveremos”, dijo la artista antes de abandonar el escenario.

La conexión emocional entre Lady Gaga y sus fans mexicanos fue uno de los momentos más destacados de ambas noches. La artista se dirigió a su público en español en varias ocasiones, expresando su profundo agradecimiento por el apoyo incondicional a lo largo de su carrera.