Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta es hospitalizado de emergencia: ¿Qué le pasó?

Ricardo Pérez, famoso comediante de ‘La Cotorrisa’ y reconocido por ser novio de Susana Zabaleta, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para revelar que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un problema de salud con el que había batallado durante toda su vida. A pesar de lo tenso del momento, lo abordó con el sentido del humor que lo caracteriza.

Fue a través de sus historias de Instagram que Ricardo Pérez reveló a sus más de 2,1 millones de seguidores que tuvo que someterse a una operación. Primero compartió una fotografía de él con una mascarilla y bromeó con estar consumiendo fentanilo, para después asegurar que su intervención quirúrgica fue un éxito: “Ya salí, estoy bien, no estoy por entrar a cirugía, ya salí. Ya nada más queda el camino a la recuperación”.

Asimismo, sentenció que el paso a seguir es recuperarse y aclaró que no habrá modificaciones en las fechas de los shows que ya tenía agendados: “Todo sigue en pie, las fechas, ahí nos vemos. Nada más es ponernos las pilas para recuperarnos, estamos bien, estamos vivos y nada, gracias a todos los que estaban preocupados”.

Historias en Instagram de Ricardo Pérez

¿Por qué Ricardo Pérez terminó en el hospital?

Luego de aclarar que todo había salido bien en su cirugía, confesó la razón que lo llevó al quirófano: “La rodilla, toda la vida he batallado con la rodilla”. No obstante se limitó a dar explicaciones al respecto: “Pero si quieren más detalles pregúntenle a mi doctor”.

Además, reveló que su colega comediante conocido como El Cojo Feliz le regaló un bastón: “Ya llevaba poco más de dos semanas sin poder caminar y justo le pregunté dónde conseguir uno chido porque solo encontraba de farmacia. Me regaló uno el domingo y me dijo: ‘ojalá lo uses poco‘”.

Y con el humor que lo caracteriza, hizo una broma sobre su situación: “Ya puedo empezar a decir la legendaria: ‘yo iba a debutar en primera, pero…’”