Exponen que Mariana Seoane promovía y financiaba a su entonces pareja

Mariana Seoane ha sido tendencia en los últimos días debido a un comentario realizado durante la gala de Diosas de Plata, el cual fue calificado por periodistas del medio como desafortunado hacia Susana Zabaleta. El comentario generó controversia por su tono y por estar dirigido a una colega ampliamente respetada.

Todo ocurrió cuando la cantante fue abordada por la prensa para hablar sobre su nuevo sencillo en colaboración con el intérprete Palomo, una canción que toca un tema aún considerado tabú: las relaciones entre mujeres mayores y hombres más jóvenes. Este contexto propició que surgiera el caso de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, cuya relación ha desafiado los prejuicios por la diferencia de edad.

La conversación dio un giro cuando, sin mediar pregunta, Mariana mencionó a Zabaleta y su pareja, afirmando que ella no es “la soprano” para estar manteniendo económicamente a un youtuber. Este comentario fue visto como una indirecta cargada de juicio hacia la relación de su colega.

Posteriormente, Susana Zabaleta rompió el silencio, señalando que “ya no estamos en los años 90 para seguir atacándonos entre mujeres” y celebrando que las nuevas generaciones no toleran ese tipo de actitudes. Además, aclaró que Ricardo Pérez no depende económicamente de ella, pues “gana cuatro veces más”.

Por su parte, Mariana Seoane ofreció disculpas, asegurando que su comentario fue sacado de contexto. Explicó que solo repitió lo que un periodista le dijo durante la entrevista y criticó a la prensa por editar el video de forma parcial. Reclamó el poder que tienen los medios para modificar el sentido de las declaraciones a través de la edición.

El público se mostró dividido: algunos defienden que sus palabras fueron tergiversadas, mientras que otros aseguran que la cantante de “Me equivoqué” sí se burló de Zabaleta.

Mariana Seoane

Mariana Seoane habría mantenido a una de sus parejas

En medio de esta controversia, la periodista Martha Figueroa hizo una revelación que añadió más leña al fuego: aseguró que Seoane, en el pasado, sí mantuvo a una de sus parejas. Esto abrió la puerta a especulaciones sobre si su experiencia personal influyó en su comentario hacia Zabaleta.

“Entonces andaba con él para arriba y para abajo y para en medio y para acá y para allá y lo traía como promoviéndolo eh y presentándole gente”, comentó Figueroa, dejando entrever que Mariana lo apoyaba en su carrera artística. La periodista sugiere que Seoane actuaba como promotora informal de su pareja.

Según Figueroa, la relación era ambigua: “amigovios, novios, amigos con derechos”, pero se comportaban como pareja. Aunque no lo formalizaron públicamente, su vínculo era evidente por su cercanía y las muestras de afecto.

La conductora añadió que “a simple vista parecía que Mariana se encargaba de los gastos de los dos”, lo que llevó a especular si su comentario sobre Zabaleta y Pérez fue una proyección personal. Un colega de Figueroa incluso cuestionó: “¿Qué tan mal le habrá ido?”, insinuando que su experiencia pudo haber condicionado su opinión.