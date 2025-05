“Nos tienen estereotipadas”: Kate del Castillo denuncia sexualización de latinas en Hollywood

Kate del Castillo, reconocida actriz mexicana que alcanzó la fama internacional con su protagónico en ‘La Reina del Sur’, ha estado envuelta en diversos escándalos que aún resuenan en el ámbito político de México.

Actualmente radicada en Los Ángeles, Estados Unidos, la artista estrenó en marzo su nueva serie ‘Volver a caer’, una adaptación contemporánea del clásico Anna Karenina de León Tolstói, en la que comparte créditos con el actor español Maxi Iglesias.

Kate del Castillo Kate del Castillo / Instagram

Kate del Castillo denuncia la sexualización de las mujeres latinas en Hollywood

En una reciente entrevista, Del Castillo habló sobre los desafíos que ha enfrentado como actriz extranjera en la industria del entretenimiento estadounidense, haciendo especial énfasis en las dificultades de ser mujer latina en Hollywood.

“Seguimos estando estereotipadas y sexualizadas. Yo, como latina, me siento invisible todavía en Hollywood”, declaró la actriz, quien debutó en el cine internacional hace 24 años con la cinta Bordertown.

Además, se refirió a la constante migración de latinoamericanos a Estados Unidos, motivada por la búsqueda de mejores oportunidades laborales, y defendió su contribución al país:

“Es como regresar a la época de las cavernas (...) Nosotros somos gente buena, que viene a trabajar y ha dejado millones y millones de dólares en este país. Venimos a hacer el bien y a buscar una mejor vida”, afirmó.

El conflicto de Kate del Castillo con el gobierno de México

La actriz también fue noticia en años recientes debido a su controvertido vínculo con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, lo que la llevó a enfrentar problemas legales tanto en México como en Estados Unidos. Al ser cuestionada sobre el tema, fue clara en señalar que no puede hablar públicamente al respecto:

“Es ridículo, pero ahí estamos (…) no puedo hablar, necesito hablar con mis abogados primero, pero sé que ahí va, lento, pero seguro. Prefiero que las cosas se hagan bien”, expresó.

Finalmente, Kate descartó por ahora regresar a vivir a México, aunque dejó en claro que sigue teniendo un profundo amor por su país: “Por el momento no. Amo México y todo, pero ahorita se me abrieron puertas que allá no, y estoy muy contenta”.