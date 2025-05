¿Complicaciones en su embarazo? Mariana Echeverría es ingresada al hospital y enciende las redes

Mariana Echeverría ha sido tendencia desde su participación en la segunda edición de ‘La Casa de los Famosos México’, considerada la más controversial hasta ahora debido a los múltiples escándalos entre los dos cuartos, especialmente por la rivalidad entre Gala Montes y Adrián Marcelo.

Durante su estancia en el reality, la también comediante fue fuertemente criticada por su comportamiento hacia algunas compañeras, particularmente por los comentarios que hacía sobre sus compañeras del cuarto Mar y su actitud hacia Briggite Bozzo, a quien incluso le ponía sobrenombres a sus espaldas.

Estas acciones provocaron reacciones negativas no solo entre la audiencia, sino también por parte de conductores de Televisa, quienes defendieron a Arath de la Torre luego de que Echeverría hiciera comentarios sobre su relación con sus compañeros del matutino ‘Hoy’. A raíz de la polémica, Mariana optó por alejarse temporalmente de la televisión.

Incluso mientras aún estaba en el programa, figuras del medio como Faisy y Raúl Magaña confirmaron que su actitud mostrada en ‘La Casa’ era consistente con su trato habitual al equipo de trabajo.

Mariana Echeverría y Faisy

Mariana Echeverría ingresó al hospital; ¿Está en riesgo su bebé?

A pesar de su ausencia en televisión, Mariana se ha mantenido activa en redes sociales —aunque con los comentarios limitados—, pero recientemente alarmó a sus seguidores tras una preocupante publicación en Instagram.

Hace unos meses, la conductora anunció que estaba esperando a su segundo hijo junto al futbolista Óscar Jiménez, una noticia que conmovió al público al tratarse de un bebé “arcoíris”, luego de haber sufrido cuatro abortos espontáneos.

Sin embargo, una reciente historia de Instagram encendió las alarmas, al mostrar una foto desde una camilla de hospital acompañada de un mensaje inquietante:

“Estudios, espero que todo esté bien y solo sea una gripa o algo leve.”

Sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y preocupación, ya que Mariana se encuentra en la etapa final de su embarazo.

Más tarde, la conductora aclaró que su bebé se encuentra fuera de peligro, aunque debe mantenerse en reposo debido a una baja en sus defensas:

“Ya en casita, todo bien, no es influenza, no es COVID, bien la oxigenación, yo creo que me agarró la vacuna en mis cinco minutos de defensas bajas y pum.”

Hasta el momento, Mariana Echeverría continúa activa en redes sociales, aunque ha mencionado seguir sintiéndose indispuesta debido al malestar.