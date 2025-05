Alexa Hoffman volvió a hablar sobre el caso contra Héctor Parra, ya que a través de un video compartió una carta que le envió al actor cuando tenía 15 años, además de señalar que tomó la decisión de denunciar a su hermana Daniela Parra, por lo cual la joven reaccionó de manera contundente.

Daniela Parra reacciona a las acusaciones de su hermana Alexa Hoffman

En medio de las reacciones que surgieron por las declaraciones de Alexa Hoffman, la que más resaltó fue la de Daniela Parra, señalando que a pesar de los señalamientos de su hermana, ella se encuentra tranquila.

“Imagínate odiarme, quererme demandar y yo aquí bien a gusto con mi panecito con dulce de leche que me mandó una seguidora hermosa”, escribió.

Asimismo, a través de su cuenta de X compartió la respuesta más contundente, poniendo en duda las declaraciones que dio su hermana durante el juicio contra Héctor Parra.

“Lo único que confirmo con ese video... es el cocowash que le andan manejando desde hace años. Chanfle, ni modo. Oigan, además de enseñar las audiencias, también va a enseñar los peritajes de la Fiscalía dónde dicen que lo único que tiene son problemas por la separación de sus papás? o nuevamente van a sacar lo que les conviene?”, señaló.

Así fue como Alexa Hoffman reveló que denunció a Daniela Parra

Fue durante un video que publicó en sus redes sociales, donde la joven señaló que a lo largo de todo su proceso legal contra Héctor Parra ha sido víctima de acusaciones y críticas en su contra.

“Hola, Soy Alexa Hoffmann y para los que no me conocen soy sobreviviente y fui víctima de abuso de menores y después de mucho tiempo logré que se hiciera justicia, pero con lo que no contaba es que además de enfrentarme a ese proceso iba a tener que enfrentar con la revictimización que no solo fue de los medios de comunicación, sino también de mi propia hermana que se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador”, dijo.

Finalmente, Alexa aseguró que ha tomado la decisión de denunciar a su hermana por lo presuntos ataques en su contra, señalando que ha convertido su caso en un show para obtener dinero.

“No, no necesito de tu autorización, es mi juicio, es mi historia y yo decido como se cuenta. Y hoy te denuncio porque no me quedó de otra porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo. Quiero que sepas que en el momento en el que te atrevas a alzar la voz, yo sí te voy a apoyar porque solo hemos sido presas de un depredador”, comentó.