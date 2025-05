¿Lorena Herrera en OnlyFans? La actriz responde contundentemente a los 58 años

Lorena Herrera, una de las actrices más reconocidas e influyentes de la televisión mexicana, ha vuelto a estar en el ojo público tras compartir detalles de su vida personal luego de varios años alejada de los reflectores. Con una carrera marcada por su participación en el cine de ficheras y en realities como Big Brother VIP, la actriz de 58 años sigue despertando el interés de sus seguidores más fieles.

¿Lorena Herrera abriría un OnlyFans?

En una reciente entrevista con la periodista Matilde Obregón a través de su canal de YouTube, Herrera fue cuestionada sobre las nuevas formas de monetización en plataformas digitales, especialmente sobre la posibilidad de unirse a OnlyFans, donde miles de creadores comparten contenido exclusivo bajo suscripciones.

“Ay, por favor ¿A esta edad? No, yo creo que hay edades para todo. No”, respondió de forma contundente la actriz.

Aunque en su juventud fue ampliamente conocida por su sensual imagen y su gusto por atuendos atrevidos, Herrera dejó claro que el contenido íntimo por suscripción no es algo que le interese, ni siquiera si tuviera menos edad.

“Aunque tuviera la edad, no. Realmente no es algo que esté dentro de lo mío, para nada. No es algo que disfrute aunque pareciera que sí”, explicó. Añadió que siempre ha disfrutado usar vestidos cortos y ropa reveladora, pero desde una perspectiva personal y cómoda, no como parte de una plataforma que implique una exposición comercial de su cuerpo.

Así lucía en sus inicios Lorena Herrera.

“Estoy en una etapa donde solo hago lo que me gusta”

La actriz fue honesta al decir que nunca ha disfrutado posar en ropa interior o sin ropa, y que hoy en día prioriza proyectos que le resulten significativos y auténticos.

“Nunca he disfrutado las fotos con ropa así interior o sin nada. Vas a hacer algo que no disfrutas. Estoy en un momento de mi vida donde todo lo que hago, que sea algo que me va a gustar. Aceptar un proyecto solo por dinero, la verdad no”, concluyó.

Con esta declaración, Lorena Herrera reafirma su postura sobre la autenticidad y el disfrute personal por encima del interés económico, posicionándose con claridad frente a las nuevas tendencias digitales.

A continuación puedes ver la entrevista: