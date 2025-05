Mauricio Garza confirma censura en ‘La Casa de los Famosos México’; prohibieron criticar a Adrián Marcelo

A pocos meses de que inicie la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México‘, el realityshow de Endemol y Televisa ha comenzado a dar de qué hablar.

Tras la polémica que generó el influencer Adrián Marcelo quien abandonó el programa tras la presión de los anunciantes, uno de sus conductores confirmó que el programa de televisión prohibió que se criticara al exconductor de Multimedios.

Así lo dio a conocer Mauricio Garza en entrevista con Maca Carriedo, en su programa de Youtube ‘MacaTalks’.

Conductor de ‘La Casa de los Famosos México’ revela que hubo censura

El también actor fue el invitado más reciente al programa de entrevistas de Maca donde dio a entender que ya no formará parte del realityshow.

Mauricio quien se ha caracterizado por hablar sin pelos en la lengua, dijo que una persona de la producción dio la orden para que no se criticaran los abusos de Adrián.

“Era una persona en específico que tomaba muy malas decisiones que era con tal de ver rating permitía cosas…”, denunció el conductor.

Y señaló que a pesar de que intentó dar su opinión sobre Adrián en el programa, la producción le señalaba a través del chícharo que no tenía permitido criticarlo.

Sin embargo trató de dar su punto de vista pues consideraba que el que quedaba mal si no decía lo que pensaba, era él.

Mauricio Garza también tuvo diferencias con Cecilia Galliano

El conductor también señaló que tuvo diferencias con su compañera Cecilia Galliano en la conducción de las pregalas y postgalas en Vix.

Pues en varias ocasiones la argentina no le permitía hablar, sin embargo no se lo tomó personal y piensa que Cecilia no se daba cuenta de eso.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha confirmado el nombre de ninguno de los conductores de los resúmenes del reality y existen rumores de que Cecilia Galliano también podría dejar la conducción de los programas en Vix.