Omar Chaparro se pone serio: “Ya no necesito que me validen, ya me validé yo”

Hablar con Omar Chaparro no siempre es sencillo: entre chistes, imitaciones y canciones improvisadas, las entrevistas con él suelen ser impredecibles. Pero esta vez, se puso serio para platicar con Publimetro sobre su carrera artística, que está por cumplir 30 años.

A sus 50 años, Omar hace un recuento de lo vivido —y también de lo sufrido— en ese camino:

“Es una montaña rusa, ¡qué maravilla! Estoy muy orgulloso de mi carrera, ahora más que nunca, porque ahora lo miro desde otra perspectiva. Antes decía: ‘¿Ay, por qué me metí a esto? ¿Por qué me puse a dar conferencias, a hacer radio 20 años, a usar falda y peluca, o a cantar?’. Pero ahora, desde esta mirada, pienso: qué bonito que me atreví a hacer todas esas cosas, porque al final son las que construyen al Omar Chaparro que está sentado frente a ti”, narró.

Omar Chaparro se pone serio (Foto: Cortesía)

Consciente de que hubo momentos de duda y de incertidumbre, reconocó que aún tiene muchas cosas pendientes por hacer:

“Sí, me falta mucho. Supongo que me falta mucho. Sigo siendo una obra en construcción, pero estoy muy orgulloso de todo lo que a Omar se le ha ocurrido hacer. Cargo con mucho gusto mis cicatrices y mis flores que me he ganado en esta carrera”.

El también antante está por cumplir tres décadas en la industria del entretenimiento.

“Pues no, realmente… Bueno, empecé a los 21. Son 29, muy pronto van a ser 30 años. Ya casi hay que celebrarlo. Siempre fui un payasito, ¿no? Hacía reír, hacía teatro en la primaria, pero cuando empecé a cobrar por esto, sí, fueron como 29. Ya voy a cumplir 30 años”.

“Hoy puedo elegir lo que quiero hacer”

Omar confiesa que se encuentra en un punto donde puede decidir sus proyectos con más libertad, algo que antes no era posible.

“No siempre se pudo… Creo que esa es una ventaja que te da la edad. Hay mucha gente que no logra salirse de esta carrera de la rata, de estar tapando un hoyo y luego destapando otro. Porque también he estado ahí. Y ahorita, como bien dices, estoy contento porque creo que puedo elegir lo que quiero hacer. Me costó años llegar a este punto. Ahora sí digo: ‘Esta película sí la quiero hacer’. ¿Y si pagan más en otra? No me importa. Esta historia me mueve el alma. Voy a grabar esta canción, voy a grabar este disco… ‘¿Por qué? Si tú eres actor’. No. Soy un artista. Y esto me sale del alma”.

Película en Colombia

“Es una película, es un drama. Se graba en Colombia. Ah, y escribí una canción para la película. Les encantó. Va a ser el tema principal. Se llama Alma de mi alma. La escribí hace un mes y le encantó a la directora. Hay que esperarla”. adelantó Omar Chaparro.

Juego de egos

Chaparro también reflexiona sobre cómo ha cambiado la forma en que toma decisiones:

“Creo que pude trascender o dejar que, al principio, mi carrera la guiara mi mente. Siempre hay un ego ahí, nuestros miedos y creencias. Pero al final era el piloto de mi carrera. Ahora creo que quien lleva las riendas es mi alma. Es algo más intuitivo”.

Faceta de músico

¿Hay alguna faceta que te gustaría mostrar y que la gente aún no conoce de ti?

“Creo que mi faceta como cantante y compositor. Mucha gente todavía no la conoce. He grabado más de ochenta canciones. Y antes, quizás, me preocupaba por lo que la gente quería escuchar, por ser validado como cantante. Pero aprendí que esto lo tengo que hacer desde el corazón, sin buscar ser tendencia, sin querer vender discos ni conciertos. Eso ya llegará solo, ¿no? Mi manada me seguirá cuando sea lo suficientemente auténtico. Estoy en ese camino: escribir mis canciones, arriesgarme a inventar géneros y jugar, ahora que soy cantante. Ya estoy ahí. No tengo que esperar a que alguien me valide. Ya me validé yo. Ya estoy en el juego. Ya estoy cumpliendo mi sueño”.

Para finalizar se le preguntó que si su carrera fuera una obra de teatro, ¿qué título le pondría?: “La obra que sale mal al principio, pero al final sale bien. O sea, sí, pero no”.

Spamalot: un juego para volver a ser niño

Spamalot está por finalizar y temporada en Ciudad de México pero hará gira en Guadalajara (4 de julio, Auditorio Telmex) y Monterrey (12 de julio, Auditorio Banamex).

“Me recordó a cuando jugaba en la escuela. Volver a ser un chamaco con ganas de aprender, de jugar con compañeros que también están volviendo a ser niños. Fue muy padre convivir con Adal Ramones, con Adrián Uribe, verlo esforzarse, tomar clases de tap. Conocer a Ricardo Fastlicht, por ejemplo, fue muy enriquecedor. Esta obra ha sido un regalo”.

“Vamos a Monterrey y Guadalajara. Pero ya me quedan pocas semanas. Voy a filmar una película en Colombia, así que no podré estar más tiempo”.

Luces, Chaparro y acción...

¿Papel que soñaste y aún no te dan?

—Súperhéroe.

¿Escena más ridícula que grabaste y sí salió?

—Salí caminando encuerado en una película de Martha Hiigareda. Tapándome todo. Con las dos manos.

¿Con qué actor te mueres de ganas de hacer una película?

—Leonardo DiCaprio.

¿Programa que amabas pero juraste nunca volver a ver?

—Nunca juré no volver a ver nada. Amaba La Carabina de Ambrosio.

Si fueras un meme viral mañana, ¿cómo te gustaría que fuera?

—Ay, como les dé la gana.

¿Qué canción pondrías para seducir y cuál para correr gente?

—Para seducir, una canción que acabamos de escribir que se llama Yo me ofrezco. Está hermosa y cachonda. Para correr gente... una del Grupo Marrano.