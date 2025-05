Tras muerte de la bebé de Lupita TikTok, su papá estalla contra Ricardo ‘N’: “Él hizo daño”

Luego de la reciente noticia de la muerte de la bebé de Lupita TikTok, trascendieron las palabras de su papá, quien se le fue encima a Ricardo ‘N’, pareja de la influencer que fue vinculado a proceso, y aseguró que “él fue el que hizo daño”. Asimismo, reveló detalles de la situación y del bullying que sufrió Lupita durante su época de estudiante.

Karely Yamileth, de menos de un mes de nacida, falleció a causa de un paro cardíaco la madrugada del martes 13 de mayo. Esto tras varios días luchando su vida en el hospital, pues diversas fuentes aseguran que ingresó al nosocomio a causa de una sepsis que le provocó la muerte cerebral, aunque la familia no ha confirmado esta información.

Mientras en redes sociales se generaba un debate acerca de la capacidad de Lupita para hacerse cargo de su bebé, se dio a conocer que Ricardo ‘N’ fue vinculado a proceso el 10 de mayo. La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las mujeres informó que Ricardo ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito equiparable a la violación.

“El delito equiparable a la violación, perpetrado mediante el abuso que cometiera en contra de una persona con vulnerabilidad cognitiva, al haber tenido relaciones sexuales procreando una hija, sin estar por la naturaleza de la víctima, en condiciones para tener dicha hija”, se afirmó en el informe.

Lupita TikTok y su esposo Imagen de Instagram: @lupitatiktokmx

¿Qué dijo el papá de Lupita TikTok sobre el caso?

El padre de Lupita TikTok concedió una entrevista a Gente Regia, en la que indicó que la influencer está tranquila, aunque no puede ingresar a la vivienda que compartía con su pareja: “Están bien, acaban de llegar porque fueron por una ropa a su casa. Está todo tranquilo, llegó bien, acá la tengo yo en la casa porque no puede entrar allá, pusieron cinta canela”.

“Allá vivían los dos, acordonaron la casa, pusieron cinta canela y al candado que tenía lo taparon con cinta canela para que no se metiera nadie. Nada más fue por su ropita y cosas de ella, de pintura”, agregó y aseguró: “Él nos decía ‘no vayan porque me van a meter en problemas‘, pero como dice uno él fue el que hizo daño”.

Y se destapó sobre la enfermedad de Lupita: “El habla, cuando habla se pausa y es lo que tiene ella. Cuando estaba en la secundaria muchos le hacían bullying, le decían ‘ahí va la enanita, la que no se bañaba’, de ahí agarró de cómo habla… nada más tiene el problema del habla, eso es todo”.