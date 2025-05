Como buen colombiano, antes de iniciar la entrevista en un punto de la Ciudad de México, Sebastián Yatra pidió un café. El cantautor plasmó sus sentimientos más profundos en su nuevo disco, Milagro que sale este 16 de mayo.

El nombre nació de una reflexión personal, inspirada por una frase que leyó en un libro: un milagro puede ser tan simple como un cambio de perspectiva. Con esa idea comenzó la charla para desmenuzar un álbum que representa madurez para el músico.

<i>“Estoy tranquilo el 80 o 90% del tiempo. Y eso, para mí, ya es un milagro” </i> — Sebastián Yatra

¿Hay muchos milagros detrás de este disco?

—El solo hecho de escribirlas. Muchas canciones son de amor, otras de desamor, otras hablan de mi visión del mundo o de historias de personas que me voy encontrando. El hecho de que existan situaciones o personas que nos hagan sentir tanto, eso también es un milagro. Y si ves toda la parte visual del álbum —cada canción tiene un video— estamos retratando milagros distintos, pero cotidianos. No es esta vaina que normalmente definimos como un milagro enorme e inexplicable que pasa una vez en la vida.

Sebastián Yatra: "Estoy viviendo el milagro de ser feliz"

¿Qué puede ser un milagro cotidiano?

—No sé, que tu club de fútbol gane una copa. Tengo un amigo cuyo equipo nunca gana. Pero hay milagros en cada cosa: despertar por la mañana, un café, saludar a alguien y que te sonría, un abrazo... Cada canción tiene su propio milagro.

¿Podría ser tu disco más vulnerable?

—Creo que cada disco ha sido mi versión más honesta en ese momento. No quiero quitarle mérito a las otras etapas de mi vida. Pero sí, este álbum está más enfocado en las baladas y en las letras. Tiene en común con Mantra y Dharma esa necesidad de escribir sobre el amor. Es como volver a las baladas y a esos sonidos. El código musical de este álbum es como una experiencia celestial.

¿Qué cambios en tu vida se ven reflejados?

—Ha cambiado mucho mi forma de sentir y de ver las cosas. Puede que todo se vea igual desde fuera, pero si cambias tu manera de percibirlo, todo cambia. Antes podía estar feliz solo el 10 o 20% del tiempo, y el resto del tiempo ansioso o buscando la felicidad fuera. Todo el proceso de este álbum, más allá de escribir canciones, me llevó a darle la vuelta a eso. Hoy te diría que estoy feliz y tranquilo el 80 o 90% del tiempo.

¿Hubo miedos al grabarlo?

—Claro que hay momentos de dudas, tristeza o ansiedad, pero son emociones normales y necesarias. Mi cambio de perspectiva es lo que ha transformado por completo mi experiencia de vida. Y eso es lo que quise compartir con este álbum.

Sebastián Yatra: “Estoy viviendo el milagro de ser feliz” (Foto: Paz Vallejo)

¿Qué milagro especial te gustaría que ocurriera en esta etapa de tu vida?

—Estoy justo en una etapa de gozo, de estar presente y disfrutar. Tengo 30 años, mucha juventud, un equipo increíble, me voy de gira este verano por España, estoy sacando este álbum... Es un momento para gozármelo al 100%. No quiero que pase el tiempo y luego decir: “Pudo haber sido más bacano si lo hubiera disfrutado más”. Quiero estar presente y disfrutarlo todo: lanzar canciones, compartirlas, cantarlas en cada show. Ese milagro de la creatividad es hermoso: convertir una idea en algo real.

¿Vendrás con tu gira a México?

—Si me invitan a cantar aquí, regreso con gusto. Siento que México es mi segunda casa. Es el país que más he visitado después de Colombia y Estados Unidos, donde crecí. México fue el primero en recibir mis baladas, como Un Año, que se convirtió en un himno gracias a ustedes y a mi banda favorita: Reik, que los amo. Siempre quiero volver.

¿Cuándo sale a la venta y en plataformas?

17 canciones —9 de ellas completamente nuevas— integran Milagro.

16 de mayo ya está disponible en todas las plataformas digitales.