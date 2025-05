Ángela Aguilar tendría un infiltrado en el equipo de Nodal para contarle todo lo que hace

Ángela y Christian Nodal vuelven a ser noticia, esta vez porque se reveló que la hija de Pepe Aguilar tendría un infiltrado en el equipo de su esposo con la finalidad de conocer todos sus movimientos. Además, se destacó que gracias a los celos y posesividad de la cantante, el sonorense está “a nada del colapso emocional”.

Una fuente cercana a la pareja reveló a TVNotas que Ángela Aguilar no disfruta su matrimonio por cuidar a dónde va, con quién está y qué hace Nodal. Por esta razón, el intérprete de botella tras botella también estaría a punto de caer en un “colapso emocional”, pues la fuente destacó que no lo deja ni respirar.

Ángela Aguilar tendría un informante en el equipo de Nodal

La misma fuente reveló que la cantante tiene un informante que trabaja directamente con su esposo: “De hecho hay una persona que trabaja con ellos que le avisa de todo a Ángela. Así, lo tiene bien checadito. Me he dado cuenta de eso, pero no se lo he querido decir a Nodal para no generar pleito entre los dos”.

“Nos hemos dado cuenta de que Ángela se entera de lo que hace Nodal cuando no está con él. Estamos seguros de que tiene un infiltrado en el equipo que le cuenta santo y seña de lo que hace Nodal y con quién está”, agregó.

Aseguró que la manera de ser de Nodal es lo que le causa inseguridad a Ángela: “Incluso cuando ella trabaja y él no, le dice que la acompañe. Lo quiere traer pegado. Hasta cierto punto, la entiendo. Nodal no es un pan de dulce, también tiene lo suyo. Es un hombre coqueto, risueño y, como ya sabemos todos, le fascinan las mujeres. Eso le genera inseguridad a ella”.

De esta manera, la hija de Pepe Aguilar tendría miedo de perder a su esposo: “Ángela lo conoció así. Desde el inicio, se dio cuenta de que su marido es ojo alegre y, bueno, ella aplicó la de: ‘soy fan de su relación‘. Ahora tiene miedo de que alguien se la aplique a ella”.