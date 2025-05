Violeta Isfel no se guarda nada: aclara chismes de fotos y habla sobre su salud emocional

Violeta Isfel no se queda quieta. Su agenda está llena, pero en entrevista reveló que le gusta estar activa para no pensar en cosas negativas, sino aprovechar el tiempo para desarrollar más proyectos en televisión y teatro.

La actriz ha logrado incursionar en televisión, teatro y redes sociales. Ella misma describe su estado actual: “Me describo como una artista que está en una búsqueda constante de ser cada vez más completa y mejor. Siento una plenitud hoy como artista que hace mucho soñaba con vivir. Y me encanta saber que ahora justo llego a mis 40 este año y que sí logré llegar a mis 40 como tal vez me lo había imaginado… y mejor. O sea, hay una plenitud en muchos puntos importantes de mi vida, tanto de manera personal, mental, física, emocional, laboral, económica. Hay muchas cosas alrededor que están siendo congruentes”.

Violeta confesó que no ha sido fácil el camino. Sigue en terapia para mantener su salud mental, porque el medio del entretenimiento puede ser muy difícil.

“Vengo trabajando en mi interior desde hace ya algunos años. Poder ver estos resultados es gratificante, es emocionante. Me llena de orgullo y al mismo tiempo de fortaleza para continuar creciendo, no solo en mi carrera, sino en todos los aspectos que también están en congruencia actualmente. Y mejor me inclino en mis clases, en mi terapia, en las cosas que sí son realmente importantes para mí, como mantenerme en centro, porque también sé que la depresión es una amiga que llegó a mi vida de una manera muy ruda y no quisiera volver a invitarla”.

Juicio mediático

En las últimas semanas, Violeta Isfel ha sido protagonista de las tendencias en redes sociales por el tema de que cobra por sus fotos, algo que decidió aclarar con firmeza.

“Si hubiera hecho algo malo, yo hubiera sido la primera en salir y decir: ‘Oigan, me disculpo’, o ‘sabes qué, sí me equivoqué’. No soy una persona que tenga congojo en aclarar sus errores. Al contrario, si alguien se ha mostrado transparente en este mundo del espectáculo, creo que he sido yo. Entonces, si hubiera hecho algo malo, claro… Pero la realidad es que no puedo justificar o aclarar algo que no pasó. Entiendo perfectamente que hay compañeros que viven de hacer mentiras y chismes. ¿Qué te digo? No me puedo…”.

Isfel hace una invitación al público: “Considero importante invitar al público a que genere su propio criterio con respecto a algo. Que no se dejen llevar por chismes que ni siquiera tienen la certeza de si son verdad o no. Y ya con eso se compran una idea para tachar al que se les ponga enfrente. No tengo que defenderme de nada, no tengo que justificar nada. No hay algo en lo que tenga que sobrevivir. Lo que sí hice fue ignorar aquellas cosas que sé perfectamente que no son verdad”.

Para finalizar añadió: “Saben perfectamente que me tomo fotitos con el primero que llega y hasta el último que se va saliendo de mis funciones. Es bien sabido que yo no cobro por ninguna fotografía de este tipo. Todas las personas que me ven en la calle y se toman una fotografía, aún a pesar de que a veces no tengo los mejores días, siempre trato de tener esa sonrisa llena de gratitud para ellos. Y atenderlos y todo este rollo. Y ya si en algún momento alguna empresa me contrata y vende fotos, pues es otra historia".

También, compartió lo que sí hace: “No es un secreto que vendo mis videos saludos personalizados desde hace cinco años. Estaba yo en plataformas que cobraban demasiado por los videos saludos. A mí me pagaban muy poco y al público a veces no le llegaban sus videos. Entonces, por eso tomé la decisión de mejor venderlos nosotros a un precio más módico para que pudieran estar al alcance de quien quisiera. Y así ha sido durante todo este tiempo. Para aquellas personas que quisieron inventar este chisme… no entendí la razón. Reitero, no puedo juzgarlos. Cada quien hace su chamba como puede y percibe lo que quiere percibir”.

Pendiente en su carrera

“Pues mira, sueño con todo el corazón interpretar El sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Alguna vez tuve la oportunidad de interpretar a Doña Inés en Don Juan Tenorio y vivirlo en verso fue… me voló la cabeza. Sí fue un reto bastante importante y me encantaría poder repetirlo. Y obviamente dentro de los géneros que me falta tocar más es el cine en México. Me encantaría que hubiera más oportunidades para quienes estamos dispuestos, que tenemos trabajo personal como artistas y mucho talento. Sé que algunas producciones prefieren irse con lo que ya conocen, pero sí me gustaría que se aperturaran más esas oportunidades. Y, ¿por qué no? Estar en algún proyecto para plataformas. Las he tocado, pero no del todo”.

Regresa con Caperucita Roja: Súper Cuento Musical

Ahora regresa a los escenarios con Caperucita Roja: Súper Cuento Musical, una adaptación del clásico cuento, protagonizada por la actriz.

“Me gusta aprender cosas nuevas, y me gusta todo aquello que puede retarme como artista, a mejorar o a ser mejor o más completa. Caperucita Roja: Súper Cuento Musical llegó a mi vida el año pasado. Me llenó de muchos retos y compromisos conmigo misma. Ha sido maravilloso interpretar el personaje una vez más en esta nueva temporada. Y que además, ahora con un puppet nuevo, renovado, una vez más me reta a mejorar lo que ya tenía hecho. Entonces, me encanta”, adelantó.

18 de mayo regresa Caperucita roja el musical al Teatro Rafael Solana (CDMX). Los boletos ya están disponibles en preventa especial 2x1 hasta el 17 de mayo en Ticketmaster y taquillas del teatro.