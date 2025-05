¿Cómo consiguió dinero Valeria Márquez para abrir su estética? La verdad sale a la luz

Tras el feminicidio de Valeria Márquez, muchas teorías comenzaron a surgir en internet, por lo que incluso hubo quienes aseguraron que tenía nexos con el crimen organizado debido a la cantidad de dinero y el negocio que tenía con tan solo 23 años, de tal manera que se revivió una transmisión en vivo de la influencer en la que revela cómo le hizo para conseguir dinero con el que abrió su estética.

Valeria Márquez fue asesinada a los 23 años el martes 13 de mayo mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok. Los hechos ocurrieron en su salón de belleza Blossom the Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, cuando un sujeto armado se hizo pasar por un repartidor y le disparó tres veces: una en el tórax y dos en la cabeza.

El hecho se volvió viral no solo en México, ya que medios de otros países también cubrieron la noticia. Fue así que usuarios de redes sociales de todo el mundo comenzaron a elaborar teorías sobre los motivos del asesino para quitarle la vida a Valeria; y se señaló a su amiga Vivian de la Torre y a su trabajadora Erika de estar involucradas en la planeación de su muerte.

¿Cómo fue que Valeria Márquez consiguió dinero para iniciar su negocio?

En TikTok se revivió el fragmento de una transmisión en vivo de la influencer en la que dio detalles acerca del inicio de su emprendimiento: “Yo tenía ahorrada una cierta cantidad de dinero y fui sacando cuentas de todo lo que necesitaba y todos los productos, porque yo no tenía nada, lo tuve que comprar. Entonces empecé a sacar cuentas y veía el dinero que tenía ahorrado y decía ‘ni de pe… me va a alcanzar”.

“Fui a hablar con mi papá y le dije lo que quería hacer y me dijo: ‘escucha lo que estás diciendo’. O sea, mi papá, si yo le digo que me de dinero me lo da, pero cuando yo le digo: ‘¿Me prestas?’ es porque se lo tengo que pagar. Le pedí mucho dinero prestado”, explicó. “Me fui a lo grande, porque lo más fácil es poner el negocio, lo difícil es mantenerlo”.

Usuarios de la red social destacaron en comentarios que la estética de Valeria no era lujosa y que se asoció con personas de su familia. Además, pidieron que se difundiera el video para desmentir los rumores de la relación de la influencer con el crimen organizado.