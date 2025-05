Lolita Cortés confiesa detalles del romance con su hermanastro del que se embarazó

Lolita Cortés se sumergió en el ojo del huracán luego de revelar detalles acerca de su relación sentimental con su hermanastro, de quien resultó embarazada. La actriz y cantante fue durante criticada, pues usuarios de redes sociales incluso la llamaron ‘enferma’ a pesar de que no había una relación sanguínea de por medio.

En un adelanto de la entrevista de Lolita Cortés con Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El minuto que cambió mi destino sin censura’, Lolita Cortés reveló la primera vez que se fijó en su hermanastro Sergio Romo: “Me gustaba mucho mi hermano cuando era niña. Decía: ‘Qué guapo está este niño’. Sí, era una niña bastante loquita. Yo tendría cinco años y él tenía ocho y yo moría por mi hermano”.

Se dejaron de ver por un rato, no obstante, en su reencuentro terminaron siendo pareja: “Nos dejamos de ver 13 años de la vida, me lo encuentro en una gira y dije ‘Vamos a divertirnos un rato’ y terminamos siendo pareja”.

Después de la gira mencionada volvió a México y dos meses después tocaron a la puerta de su casa y era él, por lo que comenzaron a convivir más y eventualmente terminaron en un romance que dio como fruto a sus hijos Mariano y Dariana.

Critican a Lolita Cortés por la relación con su hermano

Un fragmento de la entrevista se compartió en TikTok, donde en la sección de comentarios, usuarios expresaron su desacuerdo por la situación:

“Quiere ser Susana Zavaleta pero no le sale”, “Sin palabras, no es un tema para reír”, “No manches Lola, ahora sí te pasaste”, “Hermanastros, pero crecieron juntos desde muy pequeños. Qué horror por parte de ambos”, “¿Perdió la cordura?”, “Medio enferma la doña y orgullosa de lo que hizo, se ve que es normal en su vida” y “No puedo creer que lo cuente así como su fuera cualquier cosa”.