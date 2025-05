Octavio Ocaña fue explotado por su padre durante su niñez: “Llegó a apodarle ‘Luisito Rey’”

Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, rompió el silencio en medio del divorcio de sus padres, pues reveló que el joven actor era explotado laboralmente por su papá a tal punto que lo apodó ‘Luisito Rey‘, haciendo referencia al caso de Luis Miguel. Además, acusó al señor de ser violento y manipulador a cuatro años de la muerte de quien le dio vida a Benito en ‘Vecinos’.

En semanas recientes, Ana Lucía, madre de Octavio Ocaña, confirmó su divorcio en una entrevista con Mich Rubalcava: “Luché más de un año por mi matrimonio. El señor me daba vueltas. Me decía que esperara, me tenía con esperanzas, pero esperanzas falsas. Yo sufrí mucho”. Y reveló la violencia de la que fue víctima a manos de su expareja.

Bertha Ocaña denuncia explotación laboral a su hermano Octavio Ocaña

La hermana de Octavio Ocaña rompió el silencio a pocos meses de su octavo aniversario luctuoso y en medio del proceso de separación de sus padres, pues en una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’, reveló la verdad sobre la difícil infancia del actor.

“La infancia de Octavio fue una infancia muy dura, muy difícil, porque fue un niño actor que lamentablemente tampoco vivió una estabilidad hogareña porque siempre hubo violencia”, aseguró y reveló que después de ver la bioserie de Luis Miguel, ‘La Incondicional’, se sintió muy identificado: “Octavio llegó a apodarle a mi papá ‘Luisito Rey’”.

Asimismo, reveló los chantajes emocionales de parte de su papá: “Cuando Octavio decide regresar a la televisión ya siendo mayor de edad, lo emociona mucho cobrar su propio dinero, comprarse su propio coche, llegar a la empresa en su propio coche, y él lamentablemente comienza con manipulaciones de que él lo hizo”.

“Yo te hice como tu padre, gracias mí estás ahí y no se me hace justo que regreses sin mí”, son las palabras con las que el padre de Octavio lo manipulaba, según Bertha.