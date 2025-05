Tony Mils traza el camino de su carrera con el estreno de su álbum debut ‘Escribí esto para ti’

Tony Mils estrena su primer álbum de estudio que lleva por nombre ‘Escribí esto para ti’. El cantautor mexicano emerge como una de las promesas más vibrantes del pop latino, no solo por su talento musical, sino por su visión única: redefinir la forma en que vivimos y sentimos el amor.

Este joven cantante y compositor mexicano ha sabido fusionar estilos, emociones y sonidos con una autenticidad que lo distingue como una nueva fuerza en la música latina contemporánea definiendo su sonido y demostrándolo en este nuevo álbum.

Tony Mils estrena “Escribí esto para ti” (Foto: Cotesía)

Durante la presentación de su disco, el joven intérprete destacó su motivación detrás de la creación de música, señalando el impacto que desea generar en el público, “El día que mi música deje de impactar positivamente a quienes me escuchan, me retiraré completamente”.

‘Escribí esto para ti’, es un recorrido de 13 temas donde el cantautor nos lleva por un camino desde el amor propio hasta el desamor y la añoranza de los viejos tiempos, cargadas de honestidad y sensibilidad, este proyecto promete ser un parteaguas en su carrera y un refugio sonoro para quienes buscan identificarse con letras reales y conmovedoras.

Por otro lado, previo al lanzamiento de su disco, Tony Mils habló con Publimetro sobre el proceso por el que atravesó para la creación de su proyecto, señalando a la vulnerabilidad como su mejor aliada.

“Sí, como que la gente siempre tiene en su cabeza de que los hombres no pueden llorar y los hombres no pueden mostrarse débiles y en una relación que tienes que ser siempre el fuerte. Entonces, me gusta mucho mostrar ese lado que no mucha gente muestra sobre ser vulnerable. Al final, es como ese mensaje de que yo no tengo miedo, yo lo muestro y ojalá que muchos más lo puedan mostrar y quitar ese estereotipo”.

Tony Mils estrena “Escribí esto para ti” (Foto: Cotesía)

Finalmente, ante el lanzamiento de su proyecto musical, Mils expresó su entusiasmo en seguir construyendo bases sólidas en su carrera e impactar con su música a miles de personas.

“Yo digo que es como un regalo, es como un regalo de mí hacia mí de poder seguir soñando, seguir creyendo, porque está mi primer álbum y este disco lo llevaba soñando hace años, o sea, fue como mi meta, mi sueño desde hace años y creo que superé todas mis expectativas y estoy completamente enamorado de cada una de las canciones”.