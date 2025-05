Plutarco Haza estalla y exhibe a la chef Zahie por humillar a sus compañeros fuera de cámara

Plutarco Haza reveló los malos tratos de los que él y sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ son víctimas a manos de la chef Zahie fuera de cámaras. El actor confesó las grosería y la crueldad con la que la jueza del reality se dirige a los participantes mientras no la están filmando, por lo que aseguró que no le gustaría volver a coincidir con ella.

Tras su salida de ‘MasterChef Celebrity‘, Isaías Espinoza, mejor conocido como Chef en Proceso, denunció la mala actitud de la chef Zahie fuera de cámaras, por lo que contó un encontronazo que tuvo con ella entre grabaciones:

“Ya que estábamos afuera del foro, la chef viene, como alterada, yo dije: ‘está en su personaje y están grabando’; pero llega con este tono alterado y me dice: ‘¿neta sí te gustó tu mole?’ y yo (respondí): ‘no, chef la verdad’. (ella contestó:) ‘¿entonces para qué me dices que sí te gustó? No me digas que te gustó si no estaba bueno. Iban pasando Rafa y Herly y yo me quedé en shock, me salgo, estaba medio temblando”, narró en una entrevista con Antonio Betancourt.

Plutarco Haza cuenta su experiencia con la chef Zahie

En un video de TikTok, la chef Zahie declaró que conoce a Plutarco Haza desde los seis años y que había construído una gran amistad desde entonces, no obstante, su papel en el reality no le permitía expresar su cariño.

Por su lado, el actor compartió un video asegurando: “En esta relación ella no me ha caído nada bien”, y continuó: “Ella me dijo al principio que la producción la orillaba a ser la jueza de hierro, pero hay muchas cosas que han ido saliendo. Ya lo dijo un poco el Chef en Proceso… le pasó a Andrea, me pasó a mí”.

“Conmigo fue muy grosera en la hora de la comida, cuando me le acercaba a platicar. Me gritaba que no podía hablar con los participantes, cuando yo platicaba perfectamente con el chef Herrera y el chef Poncho. Era la única que se lucía frente a todo el mundo y me intentaba humillar. Te la topabas y decía: ‘cocinan de la ver…‘”, agregó.

Asimismo, recordó las palabras con las que la chef se dirigió a Andrea Noli: “Le dijo que era una pend…” y sentenció: “Es una persona desubicada. No tengo ningún interés en volver a coincidir con ella”.