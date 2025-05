Hermanos de Daniel Bisogno confiesan que Cristina Riva Palacio entregó las cenizas del conductor

La disputa legal por la herencia de Daniel Bisogno ha generado fuertes estragos en la relación de algunos de los seres queridos del conductor, especialmente entre sus hermanos y su expareja; no obstante, recientemente Alex B dio a conocer el acercamiento que tuvieron, por lo cual reveló que ya les fueron entregadas las cenizas del actor.

Hermanos de Daniel Bisogno confiesan que Cristina Riva Palacio les entregó las cenizas del conductor

Después de la controversia que se generó por una ruptura en su familia, Ivette Bisogno habló sobre el encuentro que pudieron tener con Cristina Riva Palacio y Michaela, además de señalar que ya les entregaron las cenizas de Daniel Bisogno, mismas que permanecen en su hogar.

“Todo más tranquilo con Cristina. Nos dejó ver a mi sobrina. Fuimos a su casa. Estuvimos mi papá, el niño y yo. La gordita estuvo feliz con su primo. Bajamos a los juegos. Comimos botana. Mi papá, feliz. La niña nos bailó. Ese día, Cristina me entregó las cenizas de Daniel. Ya las tenemos en la casa”, explicó.

Daniel Bisogno y su familia Instagram: @alexbbisogno (Instagram: @alexbbisogno)

Por otro lado, Alex B comentó que el proceso legal y las especulaciones generadas por terceras personas han complicado la situación, especialmente en lo que refiere a la convivencia con su sobrina Michaela.

“Todo este proceso legal lo complica, si es cierto que ahorita ya ha habido más comunicación y que incluso ya pude estar con mi sobrina, mi familia también. La realidad es que, pues no es con la misma frecuencia que cuando Daniel vivía”, comentó.

Alex B se reencuentra con su sobrina tras acercamiento con la exesposa de Daniel Bisogno

Después de señalar el distanciamiento que se generó por ciertos malentendidos, Alex B aseguró que logró un acercamiento con Cristina Riva Palacio, explicando que han tenido ciertos acuerdos a través de extensas conversaciones que favorezcan a las partes involucradas.

“Bueno, les quiero decir que que ya hay una cercanía por ambas partes de la familia, que ya hemos limado muchas asperezas, que hemos aclarado muchos puntos, que hemos llegado a muchos acuerdos, que claro, hay cosas en las que yo, pues a lo mejor no es no comulgo y también habrá otras en las que pues la ex esposa de mi hermano tampoco comulgue y justamente estamos tratando de llegar a un punto que nos que nos favorezca ambas partes”, dijo.

Al respecto de los detalles, el hermano de Daniel Bisogno aseguró que actualmente mantienen una relación cordial por el bienestar de su sobrina, además de comentar que han dejado todo en manos de los abogados para evitar conflictos.

“La verdad es que en este momento la relación pues es cordial, ya hay comunicación, ya pudimos ver a mi sobrina. Bueno, finalmente hemos hablado largo y tendido. Entonces, pues si me preguntan en este momento, las cosas van por buen rumbo, las aguas están calmadas y sobre todo ya ambas partes hemos decidido dejar todo en manos de los abogados para que todo se arregle por la vía legal como debe de ser”, explicó.