Integrantes de famosa agrupación de regional mexicano desaparecen tras dar concierto

Cinco integrantes de una famosa agrupación de regional mexicano fueron reportados como desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas, después de ofrecer una presentación en vivo en la colonia Riveras de Rancho Grande. Sus familiares mencionaron haber perdido contacto con ellos luego del show que llevaron a cabo para amenizar una fiesta.

El domingo por la noche, familiares de los miembros de Grupo Fugitivo denunciaron a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas haber perdido contacto con ellos luego del show que ofrecieron para amenizar una fiesta en la colonia Riveras de Rancho Grande, en Reynosa Tamaulipas. La situación generó preocupación entre sus seres queridos y los fanáticos de la agrupación que se dedicaba a interpretar temas del género regional mexicano.

Los familiares y amigos de los músicos aseguraron que no han podido localizarlos, pues sus teléfonos parecen estar apagados, por lo que no entran las llamadas ni los mensajes: “Pasaron más de tres horas, luego seis y seguían sin comunicarse. Pensamos que tal vez estaban en un lugar donde no tenían permitidos los teléfonos, pero pasaba más el tiempo y era más grande la preocupación”, declaró el primo de Francisco Vásquez, vocalista de la agrupación, a El Universal.

Asimismo, se reveló que uno de los integrantes del grupo de salvó por llegar tarde al lugar donde se realizaría el evento para el que fueron contratados: “Solo sé que se llama Carlos, nos dijo que le mandaron la ubicación, que llegó tarde y no había nadie en el lugar, nos dice que era un terreno baldío y que por eso se fue a su casa”.

Encuentran camioneta de la agrupación de regional mexicano desaparecida

Información de El Universal, indica que se encontró la camioneta Yukon color negro en la que se transportaban el Grupo Fugitivo. El vehículo fue hallado en la colonia la Cañada.

Cabe destacar, que la camioneta es propiedad de Lyvan Edyberto Solis de la Rosa, dueño del grupo que de igual manera se encuentra desaparecido. Además, se declaró que a pesar de que se quitaron los logotipos de la banda, no existen rastros de violencia como sangre o impactos de bala.