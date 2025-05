Daniela Parra confiesa que podría demandar a Alexa Hoffman: “Están difamando”

Daniela Parra volvió a avivar la polémica contra Alex Hoffman, ya que durante una entrevista para ‘Ventaneando’, la joven declaró que tiene todos los elementos para poder emprender acciones legales sobre su hermana, misma que hace tan solo algunas semanas compartió su interés en denunciarla por revictimizarla.

Daniela Parra confiesa que podría demandar a Alexa Hoffman

Al respecto de las dudas que surgieron sobre las acciones legales que tomaría Alexa Hoffman, durante una entrevista con el programa de TV Azteca, Daniela Parra declaró que hasta el momento no le han notificado, no obstante, señaló que de ser cierto, ella también podría demandarla por difamación.

“Nosotros sí somos los primeros que podemos denunciar por todo lo que están diciendo. Entonces, mejor que ya le bajen porque, bueno, ellas sí están difamando. No, para nada”, explicó la joven.

En este sentido, Daniela confesó que Héctor Parra ya se encuentra al tanto de la situación, no obstante, declaró que el actor sigue sorprendido por las acciones que tienen.

“Está muy sacado de onda porque ver cómo mienten tan fácil, cómo es tan fácil para ellas decir cosas que ni les corresponde, ni tienen idea si son ciertas o no. Eso demuestra la capacidad que tienen para mentir”, comentó.

Daniela Parra envía contundente mensaje a Alexa Hoffman tras posible denuncia

Durante una entrevista con ‘Venga la Alegría’, Daniela Parra fue cuestionada sobre el tema, señalando su desinterés en hablar del tema, ya que asegura que solo sería darle importancia a las declaraciones de su hermana.

“Nada, la neta no planeo decir nada, no planeo contestar, es absurdo lo que están diciendo, es tonto y, la neta, yo no me voy a prestar a ese juego”, dijo.

Al respecto de la denuncia de parte de su hermana, la hija de Héctor Parra aseguró que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de documento que lo compruebe, no obstante, señaló que mantendrá al tanto a sus seguidores a través de redes sociales.

“Por el momento queda así y, si en algún momento, llega algo o procede algo o algo cambia, además de solo las mensadas que están diciendo, yo, con mucho gusto, los mantengo informados; si se pone más seria la cosa, lo resolveremos en su momento”, declaró.