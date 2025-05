El Gobierno del Estadio de Tamaulipas confirmó el hallazgo de cinco cuerpos sin vida, señalando que podrían ser de los integrantes de Grupo Fugitivo, ya que hace tan solo unos días fueron reportados como desaparecidos; al respecto de las incógnitas, las autoridades compartieron durante una rueda de prensa detalles sobre la presunta emboscada que sufrieron los músicos.

Fiscalía relata emboscada que sufrieron los integrantes de Grupo Fugitivo

De acuerdo con las autoridades, las primeras investigaciones arrojaron que los integrantes de Grupo Fugitivo fueron privados de su libertad mientras se dirigían a un evento privado el pasado 25 de mayo.

“Las primeras investigaciones permitieron establecer que los integrantes de la agrupación fueron privados de su libertad alrededor de las 22:00 horas del domingo 25 de mayo cuando se trasladaban a bordo de una camioneta GMC, negra, a un evento privado en la colonia Riveras del Río, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en el que habían sido contratados previamente”.

En vivo: Fiscalía de Tamaulipas da detalles del crimen contra Grupo Fugitivo en Reynosa Redes sociales.

En este sentido, señalaron que luego de ser secuestrados, los músicos fueron trasladados a un predio en la colonia Aquiles Serdán, en el municipio de Reynosa, donde presuntamente habrían sido asesinados; sin embargo, los familiares de las víctimas han rechazado la versión de las autoridades.

“En la continuidad de las investigaciones robustecidas por los sistemas de videovigilancia del C5 y las técnicas y el análisis de la telefonía permitieron establecer que posteriormente a la privación de la libertad fueron trasladados a un predio en las inmediaciones de la colonia Aquiles Serdán donde los elementos antes mencionados de las instituciones realizaron un operativo en el cual en éste momento sigue siendo procesado el lugar donde se desarrolla por personal de servicios periciales”.

Familiares de Grupo Fugitivo niegan hallazgo de cuerpos de los músicos

Como parte del hallazgo de los cuerpos sin vida, algunos de los familiares de Grupo Fugitivo señalaron que las autoridades no se han puesto en contacto, por lo cual niegan que se trate de los integrantes de la agrupación,

“No hay nada confirmado respecto a los cuerpos de nuestros familiares, la realidad es que si fuera así, con los primeros que se hubieran comunicado sería con nosotros, que somos las familias de cada uno de ellos”, comentó Deysi Cervantes, un familiar cercano de Víctor Manuel Garza Cervantes.

Grupo Fugitivo. La agrupación desapareció misteriosamente cuando se dirigían a una presentación en una localidad de Tamaulipas.

Asimismo, otro familiar declaró que no se han realizado pruebas de ADN para poder determinar que se traten de los integrantes de la agrupación.

“Mentira, no nos han dicho nada. Ni siquiera hay pruebas de ADN. Es mentira, por favor difundan. Los papás estamos buscando y hablando con la Fiscalía de Victoria, y los cuerpos no son de nosotros, aún no nos confirman nada“, dijo Claudia M. Lizcano