La familia de Daniel Bisogno se ha visto fuertemente afectada por todas las especulaciones que surgieron a raíz de la disputa por la herencia del conductor; al respecto, Ivette Bisogno decidió aclarar ciertos detalles, entre ellos sobre el dinero que recibía del expresentador de ‘Ventaneando’.

Hermana de Daniel Bisogno confiesa por qué recibía dinero del conductor

Durante una entrevista para la Revista TVNotas, Ivette Bisogno señaló que tras complicaciones de salud que presentó su mamá, decidió dejar de trabajar para poder enfocarse en cuidarla, por lo cual las dinámicas en su familia cambiaron.

“Yo trabajé 18 años en un colegio, soy psicóloga, tenía un grupo de maternal y llevaba ahí un pequeña parte del área psicológica, pero en algún momento mi mamá se enfermó pues realmente sí dejé para también ayudar a mi mamá porque necesitaba una enfermera, pero yo podía hacer lo de la enfermera pero con amor, a mí no me pesaba”, explicó.

En este sentido, como parte del apoyo que brindaba para sus papás, Ivette explicó que Daniel Bisogno comenzó a proporcionarle dinero para poder retribuir su trabajo.

“Desde que Daniel empezó a trabajar los apoyaba, o sea, desde el primer sueldo que recibió, apoyó a mis papás, incluso les compró coches, les cambiaba de modelo de coche y todo. A mí me ayudaba también, en ese momento cuando yo dejo el trabajo, me dijo no es que te esté pagando por cuidarlos, sino que también tú tengas una entradita para tus cosas, o sea, realmente así fue y así le hicimos, Daniel siempre me ayudó, aparte Íñigo es su ahijado, porque el papá de Íñigo no está presente”, comentó.

Hermana de Daniel Bisogno admite que cobró un seguro del conductor y expone los motivos

Fue durante un encuentro con medios de comunicación, donde la hermana del exconductor de ‘Ventaneando’ aclaró que cobró uno de los seguros de Daniel Bisogno ya que era la principal beneficiaria, por lo cual tuvo que acudir a TV Azteca para poder hacer el procedimiento correspondiente.

“Sí, porque Daniel me dejó como beneficiaria de una seguro de TV Azteca. Me hablaron de TV Azteca que tenía que ir a cobrar”, explicó.

Los hermanos de Bisogno han intentado apagar las especulaciones en torno a la herencia de Daniel Bisogno, por lo cual han ofrecido distintas declaraciones del tema, además de hablar sobre el acercamiento que tuvieron con Cristina Riva Palacio.