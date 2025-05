Taylor Swift recupera el poder de su música tras adquirir los derechos de sus discos

Es oficial, Taylor Swift recuperó el control de toda su discografía tras la compra de los derechos de las grabaciones de sus primeros seis discos de estudio, así lo dio a conocer a través de una carta que publicó en su sitio oficial.

La decisión de Taylor Swift de regrabar sus álbumes anteriores se debe a su disputa con su antigua disquera, Big Machine Records, buscando así recuperar la propiedad de sus obras; sin embargo, ‘Reputation’ y su álbum debut de 2006 son los únicos que aún no habían sido regrabados.

Taylor Swift recupera el poder de su música

Fue a través de sus redes sociales, donde hizo el anuncio de manera oficial, no obstante, en su sitio compartió una carta para revelar más detalles sobre la compra de los derechos de su música.

“Estoy intentando ordenar mis pensamientos y crear algo coherente, pero ahora mismo mi mente es un caos desorganizado. Me preguntaba constantemente cuándo, por qué y cómo tendría la oportunidad de contarte esto. Me aferraba a ello, lo intentaba, pero se me caía. Casi dejé de pensar que podría suceder después de 20 años de esperar a que me colgaran una zanahoria y luego me la arrebataran. Pero todo eso ya es cosa del pasado. He estado rompiendo a llorar de alegría a intervalos aleatorios desde que descubrí que esto realmente está sucediendo. De verdad puedo decir estas palabras: Toda la música que he hecho… ahora me pertenece… a mí“.

A lo larga de la carta, la intérprete de “Red” agradeció todo el apoyo que ha recibido de sus fieles fanáticos, además que la transacción se concretará a la medianoche mediante un proceso que fue justo y honesto.

“Todo lo que siempre he deseado era la oportunidad de trabajar lo suficiente para poder comprar mi música directamente. Simplemente estoy vinculado, en sociedad, con plena autorización. Será para siempre, a partir de la medianoche, en el momento en que Capital me transfiera todo de nuevo. Gracias al equipo de Taylor; cada interacción con el equipo legal ha sido honesta, justa y respetuosa. Este fue un acuerdo con matices, pero me hizo sentir que realmente era como debía ser. Me alegro mucho de que se haya llevado a cabo”.