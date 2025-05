Hace tan solo unas horas, se dio a conocer que Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, tuvo que abandonar México por motivos de seguridad, por lo cual ante las dudas que surgieron entre sus seguidores, la joven influencer reapareció desde su cuenta de Instagram, plataforma en donde ha construido una sólida comunidad.

Hija de Sergio Andrade reaparece tras huir de México por su seguridad

De manera indirecta, Vale de la Cuesta reapareció a través de una publicación que compartió desde su cuenta de Instagram, señalando que intentará mantener un perfil bajo por motivos de seguridad; sin embargo, seguirá subiendo contenido a suscriptores.

“Por discreción y seguridad personal estaré llevando un perfil más privado entre comillas por lo que en este tiempo intentaré subir cosas únicamente a suscriptores, no es una estrategia pa que se suscriban créanme, solo no quiero dejar de subir cosas y la manera es esa”, comentó.

Hija de Sergio Andrade reaparece (Foto: Instagram)

Ante la publicación, la joven comentó que no se trata de una estrategia, ya que todo es por motivos de seguridad, no obstante, la creadora de contenido no reveló más detalles sobre el tema que la orilló a tener que salir del país.

¿Por qué se fue de México la hija de Sergio Andrade?

Al respecto, a través de un comunicado que compartieron en la cuenta del programa ‘Tecito de Calzón’, las integrantes del proyecto señalaron que Vale de la Cuesta tuvo que huir del país porque su seguridad fue vulnerada, señalando que la autoridades ya fueron informadas.

“Vale de la Cuesta ha tenido que huir del país a raíz de que su seguridad se vio vulnerada, esto ya fue reportado a las autoridades. Les pedimos discreción y empatía en momentos tan difíciles”.

Como parte del alcance que ha tenido el proyecto, explicaron que intentarán continuar a la distancia con la influencer, con el objetivo de no terminar con el podcast.

“Vale seguirá en el proyecto, encontraremos la manera en que la distancia no sea un problema, esto para capítulos en estudio sin embargo para el show en vivo, tendrá que haber cambios. Mariana y Dama G seguirán presentándose en vivo junto con personalidades del medio invitadas, subiremos una actualización de la cartelera lo antes posible”.