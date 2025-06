Nieta de El Chapo Guzmán se lanza como cantante y quiere ser la nueva Jenni Rivera

Frida Guzmán es nieta de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se encuentra detenido en ADX Florence, una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

La joven es hija de Edgar Guzmán, uno de los hijos del Chapo quien fue abatido en el 2008, cuando ella tenía tres años de edad.

Ahora Frida se encuentra promocionando un sencillo en la televisión de Estados Unidos y fue cuestionada acerca de su familia.

Nieta de El Chapo Guzmán se lanza como cantante

En entrevista con el programa ‘Siéntese quien pueda’ Frida habló acerca de su parentesco con el exnarcotraficante.

Al ser cuestionada dijo que ha sido difícil debido a que muchas personas la juzgan por ser algo que no es, aunque señaló que ha aprendido a vivir con ello.

Y declaró que no se siente avergonzada de su linaje y que se ha rodeado de gente que no la ve así.

“La gente te tacha de ser alguien que tu no eres, pero no mal porque al final eso no se niega no tengo porque avergonzarme de nada”, contó.

Además de ser nieta del Chapo Guzmán, la madre de la cantante tiene una relación con el exboxeador Julio César Chávez.

Frida Guzmán quiere ser como Jenni Rivera

Frida se encuentra promoviendo su nueva canción titulada ‘Andas Contando’ la cual grabó a dueto con Ceci Millán.

Dicho tema pertenece al género grupo que es al que la joven se ha dedicado.

Además Frida ha declarado tener la intención de ser como la fallecida cantante Jenni Rivera, a quien pretende seguirle los pasos.