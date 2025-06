“¡Enséñame la toma!”: Ernesto D’Alessio estalla por pregunta sobre la salud de su mamá

Ernesto D’Alessio explotó contra una reportera que lo cuestionó acerca del estado de salud de Lupita D’Alessio, pues aseguró que la intérprete tuvo que tomar oxígeno durante su concierto en el Zócalo por el Día de las Madres, lo que el cantante desmintió y aseguró que su mamá está bien.

Como parte de las festividades del Día de las Madres, Lupita D’Alessio ofreció un concierto totalmente gratuito en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Dicho espectáculo congregó miles de fanáticos de la cantante de 71 años, que junto a ella, corearon los grandes éxitos que han construído su carrera.

No obstante, especulaciones acerca de su estado de salud comenzaron a surgir, pues hubo quienes aseguraron que Lupita D’Alessio tomaba descansos para sentarse y tomar oxígeno, hecho que encendió las alarmas entre los asistentes.

Lupita D'Alessio (Foto: Cortesía.)

Ernesto D’Alessio explota contra la prensa al ser cuestionado sobre la salud de su mamá

Durante un encuentro reciente con la prensa rescatado por el canal de Youtube de Berenice Ortiz, una reportera mencionó a Ernesto D’Alessio: “Nos encantó el concierto de tu mami en el Zócalo, pero ahora sí que como tu canción, nos tenía con el alma en un cajón, porque veíamos que de repente se sentaba, tomaba un poco de oxígeno. Sabemos que a ella le afecta mucho la altura”.

El cantante se puso a la defensiva y exigió la grabación del momento en que su mamá realiza la toma de oxígeno: “¿Dónde tomó oxígeno? ¿Dónde está la toma donde toma oxígeno?” y desmintió los hechos: “Estaba perfectamente bien, esos son mitotes de los medios de comunicación. No le entren al mitote, diferencíate por favor de lo demás, de lo que causa discordia y mitote”.

“Acabo de cantar con ella en Pachuca antier, y está perfectamente bien. No le entren a esas cosas, no hagan eso. No lastimen la imagen de una señora que ha entregado su vida a la música. Es muy molesto, no lo hagan”, concluyó sobre el tema.