Lupita D’Alessio compartió un video para exponer más detalles sobre la decisión de retirarse de los escenarios para disfrutar de su familia, no obstante, la noticia ha generado diversas dudas ante los rumores que surgieron sobre su delicado estado de salud.

Lupita D’Alessio expone detalles sobre su retiro tras rumores sobre su estado de salud

En medio de las especulaciones sobre su estado de salud, Lupita D’Alessio publicó un video desde las redes sociales de BoBo Producciones, aclarando la tristeza por su retiro de los escenarios; sin embargo, destacó que se encuentra tranquila por su trayectoria dentro de la industria.

“He llorado mucho. Sí me ha afectado emocionalmente, pero Jesucristo, en su inmensa misericordia y gracia, me ha sanado. Este es el último año para mí y mi música. Estoy sana, mi voz de 71 años está bien. Nadie me obliga a trabajar. Ni Jack, ni Ari, ni Jorge, ni Ernesto, ni César. Nadie, ni Bobo, ni mis hijos. Nadie me obliga a trabajar, por favor”, comentó.

Por otro lado, ante los comentarios que surgieron sobre su estado de salud, la cantante de 71 años aseguró que se encuentra estable y descartó todos los padecimientos con los que ha sido relacionada.

“No uso silla de ruedas. Me siento y luego me levanto a trabajar, gracias a Dios puedo cantar de pie. Estoy sana, mi voz de 71 años está bien, canto dignamente. Nadie me obliga a trabajar, soy una mujer hecha y derecha, yo decido, si yo no me sintiera bien, sería la primera en decir: ya no puedo seguir”, explicó.

Lupita D’Alessio anuncia fecha de su retiro de los escenarios

A través de una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, Lupita D’Alessio reveló que le han afectado todos los rumores que han inventado sobre su estado de salud, asegurando que actualmente se encuentra sana y estable.

“He estado pasando muy duros momentos, han sido momentos de tristeza y desilusión, he sido el blanco perfecto para mucho gente, desde que salí del hospital, todos hablan, mentiras, calumnias he inventos con historias increíbles que de verdad se necesita nacer para decir esas mentiras con ese descaro y cinismo, hasta ahora me calle, pero quiero decirle a toda esa gente que habla que estoy SANA, estoy DE PIE, y soy una mujer orgullosa de todo lo que Dios me ha permitido hacer“, explicó.

En este sentido, al final de su publicación alertó a sus seguidores, puesto que la cantante mexicana aseguró que este año será el último para su música, por lo cual agradeció todo el apoyo de sus fans.

“Amigos este es el último año para mí y mi música, ya nos estaremos viendo en cualquier parte si me ven ahí los veo con el favor de mi Dios, los amo y gracias por tantas muestras de amor para mí persona de todas las generaciones en estos 54 años ininterrumpidos en la música", comentó.