Eugenia León explora nuevos territorios en su carrera con ‘Ya no te quiero ver’

Eugenia León sorprende a su público con ‘Ya no te quiero ver’, tema que se creó a partir de la inspiración de la propia intérprete. El mariachi la acompaña en su universo, transformando la canción en un viaje de emociones y sentimientos que únicamente son capaces de transmitirse a través de la voz de la autora.

‘Ya no te quiero ver’ forma parte de un futuro EP que se construirá a base de composiciones de la mano de Eugenia León, por lo que se consolida como cantautora después de una larga trayectoria. De esta manera, la artista se acercó a Publimetro para dar detalles del proceso de producción y de esta nueva etapa en su carrera.

Eugenia León deja atrás los prejuicios y se anima a intentar cosas nuevas

¿Qué significa para ti este proyecto en este punto de tu carrera?

Es un momento muy especial para mí, porque después de 50 años de cantar, hacer mi primer álbum como cantautora es muy significativo, ya que yo tenía asumido que no era compositora y que no tenía yo capacidades.

Hace 2 años hice un tema, y me daba por bien servida, pero esta vez surgieron más y más canciones; además de que son de mi autoría, es mi primer álbum todo dedicado al mariachi. Se vuelve un momento entrañable para mí porque ya había cantado con mariachi en otros eventos, pero esta vez el disco completo es con mariachi y con mis canciones.

¿Cómo fue el proceso de escribir las canciones que componen el EP?

Tenía ese impulso que no sabes por qué surge en ti, de querer decir cosas, pero no saber cómo. Después de esa canción de hace dos años que se llama ‘Navegar la pieza’, en enero de este año comentaba con mi hijo que me sentía atorada, que no sabía cómo componer, por lo que me regaló un libro dedicado a la creatividad.

Eugenia León en Publimetro Foto: Marisol Argumedo

El libro decía que se debe tener disposición y no preocuparse de lo que vaya a salir. Era lo que me pasaba cuando quería componer, pues yo misma me limitaba con frases como: “No va a estar al nivel”, “No va a estar bien”, “¿Qué tal si no les gusta?”; esos pensamientos sirven para que no hagas nada.

Dije: “Vamos a tirar todos los prejuicios y dejar que surja”. Fue así que salió la primera melodía de esta pieza. Pasaron unos días y de repente salió completa con todo y la letra.

Me di cuenta de que era un bolero y después lo convertimos en un bolero ranchero porque yo venía de presentar sencillos más cercanos a lo regional y me parecía que un bolero ranchero era una variante, pero no muy fuerte, no era un contraste tan violento. Y me sorprendí porque de verdad no creí que yo compusiera.

Siempre he admirado a los cantautores. Me parece que es un trabajo maravilloso de inspiración, pero sentirme ya parte de esa comunidad, aunque no me considero una compositora profesional, tiene más significado.

Tocando el tema de la música regional mexicana y como cantautora, ¿qué opinas de la prohibición de los corridos?

No estoy de acuerdo con las prohibiciones. Los artistas no deben ser prohibidos.

Lo que tiene que haber es una mayor cultura sobre otras opciones, darle a los jóvenes más canciones con otras letras y que haya un abanico de posibilidades para que compongan y canten otro tipo de temáticas, otra manera de resolver los conflictos en las canciones, porque finalmente lo que le da interés a una canción es la narración de algo problemático que sucede y nos atrapa.

No es negar que existen esas contradicciones, sino cómo les damos salida. Un ejemplo es la canción que compuse que habla de una relación abusiva, en la que la persona sigue enamorada, pero ya no puede soportar las humillaciones y lo que hace es decirle: “Ya no te quiero ver, me quiero más que a ti”. Describir lo que le pasa, pero también la salida que ella encuentra, que es rescatar lo que le queda del corazón y desearle lo mejor a la otra persona.

Eugenia León en Publimetro Foto: Marisol Argumedo

Eugenia León explora su lugar en la industria como cantautora

Volviendo al tema de tu próximo lanzamiento, ¿qué emociones o mensajes deseas transmitir a través de él?

Más que hacer canciones de autoayuda, las canciones hablan de lo que somos como seres humanos y cómo nos ayudamos; finalmente, la solución la encuentra el oyente.

Creo que la libertad de cada quien es lo vital, que cada uno la interprete o la sienta de acuerdo a la circunstancia de su vida.

Como lo mencionas, en tus composiciones tocas temas sensibles como las relaciones tóxicas, ¿hubo alguna que fue más difícil de escribir o grabar?

Son muy poquitas las que he compuesto ahorita. Y no tengo ninguna convención o presión sobre lo que hago, dejo que salga libremente. Lo que intento es que el lenguaje sea coherente, al igual que la melodía; como no toco instrumentos, todo lo hago en mi cabeza y lo grabo a capela con el celular. Después mis compañeros músicos me ayudan a armonizar y a hacer el arreglo.

Al no tener ninguna pretensión, siento que soy más libre y que sale de una manera más espontánea. Lo que sí puedo asegurar es que cada una ha salido de verdad desde el fondo de mi corazón y son muy sinceras.

A lo largo de tu carrera has interpretado a autores diferentes, ¿cómo crees que esto influyó en tu manera de componer?

Alguien me comentaba: “Esta canción me recuerda a otra canción”, pero pasa con todos los compositores. Finalmente, todos nos inspiramos, muchos toman fragmentos, por ejemplo, de una obra clásica de Mozart, de Chopin o de jazz. Nadie inventa nada, nadie inventa el hilo negro.

Eugenia León en Publimetro Foto: Marisol Argumedo

Es como si existiera una memoria antigua o una fuente primordial, donde los compositores toman de allí y se inspiran para escribir lo que hacen. Es como si te dictaran de allá arriba. No es tan planificado ni tan frío, es algo mágico y misterioso.

Ya como cantautora, ¿cómo cambia al interpretar tus propias canciones?

Al principio sí me conmovía, pero ahora me importan tanto como las que he cantado anteriormente.

Un intérprete no necesariamente tiene que apegarse a lo que compone, sino cómo puede decir lo que en esencia está expresando con la canción. Ese es el chiste, saber contar una historia y saber llevar a la gente a una emoción.

¿Qué esperas que descubra el público de Eugenia León al escuchar estas composiciones?

Que después de vejez, viruelas. Que después de muchos años alguien se aviente a componer, tiene su gracia, tiene su chiste.

Después de tantos años de carrera, ¿qué significa para ti seguir creando y explorando nuevos territorios?

Le da significado a mi vida. En nosotros siempre hay una intención, hay un porqué, hay un algo. Sea cual sea el oficio que tengas: el campesino, el escritor, la enfermera, tienen un porqué, tienen algo que los hace seguir sobre su vocación. Si no tienes vocación, existes en el aburrimiento.

Si tienes vocación no sientes un sacrificio, más bien es parte de la búsqueda.